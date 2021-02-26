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26.02.2021 16:57
Рубрика: Власть

Жители Адыгеи выберут объекты благоустройства общественных территорий

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Реализация стратегических инициатив президента страны, приоритетного проекта "Формирование современной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" находятся в центре внимания главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова.
Фото: Пресс-служба главы РА Фото: Пресс-служба главы РА
Фото: Пресс-служба главы РА

В рамках данного проекта по всей республике благоустраивают дворы и общественные территории. Так, в прошлом году в РА благоустроено 35 дворовых и 14 общественных территорий. Благодаря успешной реализации проекта Адыгея получила субсидию и дополнительно провела работу на шести дворовых территориях в Майкопе. В нынешнем году запланировано благоустроить 13 общественных и 34 дворовых территории во всех муниципалитетах региона. На эти цели будет направлено 137,6 миллиона рублей.

Фото: Пресс-служба главы РА
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По поручению главы РА в каждом муниципальном образовании были своевременно составлены план работы на текущий и последующий годы, а также дорожная карта для досрочного и качественного проведения работ. Кроме того, разработан подобный алгоритм на 2022-й, который позволит приступить к его выполнению уже в текущем году.

Мурат Кумпилов поставил задачу - уделить особое внимание формированию списка очередных объектов для благоустройства в будущем году с учетом мнения населения, что является ключевым условием для эффективной реализации проекта. С этой целью в муниципальных образованиях пройдут общественные обсуждения, а рейтинговые голосования - в муниципалитетах с населением свыше 20 тысяч человек: в Майкопе, поселках Энем и Яблоновском.

"При выборе объектов благоустройства решающее значение отводится мнению населения. Нам важен голос каждого жителя, чтобы выбрать наиболее востребованную для благоустройства территорию и сделать ее привлекательной для местных жителей", - отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи поручил создать все необходимые условия при организации рейтингового голосования, чтобы максимально охватить мнение жителей для выбора общественных территорий, которые нужно реконструировать.

По информации минстроя РА, для выполнения такой задачи в этом году рейтинговое голосование пройдет в новом формате и станет доступным для всех жителей в возрасте 14 лет и старше. Оно будет организовано на базе единой платформы, созданной Минстроем России для всех субъектов Российской Федерации, Она предусматривает возможность проводить отбор общественных территорий в форме открытого голосования и в форме удаленного (дистанционного) голосования с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Рейтинговые голосования в Майкопе, Энеме и Яблоновском состоятся с 26 апреля по 30 мая 2021 года. В настоящее время проводится масштабная работа по организации всего процесса. На республиканском и муниципальных уровнях созданы рабочие группы. К реализации мероприятий по проведению голосования активно подключились добровольцы. Волонтеры будут проводить работу по информированию населения о предстоящем голосовании, а также оказывать помощь при регистрации на платформе и голосовании.

Фото: Пресс-служба главы РА
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Кроме того, при поддержке Центра управления регионом по Республике Адыгея (ЦУР) будет проведено информирование граждан о реализации проекта "Формирование комфортной городской среды", а также предстоящего голосования по отбору общественных территорий.

"Чем больше граждан примет участие в выборе территорий, тем выше окажется и общественный контроль за проведением работ. А при благоустройстве дворов необходимо организовать трудовое участие жителей, что также предусмотрено программой. Такой принцип совместной работы способствует эффективному решению задачи по формированию комфортной среды в муниципалитетах, позволяет жителям вносить свой вклад в благоустройство муниципалитетов, делать их красивыми и комфортными для жизни", - отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также поручил продолжить работу по мониторингу общественного мнения через социальные сети, где жители высказывают свои пожелания по ремонту и благоустройству общественных территорий. Данная работа по обращениям граждан находится на постоянном контроле Мурата Кумпилова и для выявления точечного решения обозначенных жителями проблемных вопросов.

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