Жителю Анапы грозит 15 лет за убийство из-за спора о коровах

Анапская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело, вызвавшее общественный резонанс. 35-летний житель Анапы убил хозяина поля из-за спора о коровах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как ранее писала "РГ", 13 ноября прошлого года 41-летний мужчина вместе с родственником приехал в район кубанского хутора Куматырь для проверки арендованных им полей, где они встретили пастуха, который пас коров, поедавших его посевы. Между арендатором и пастухом произошел конфликт, о котором последний сообщил хозяину крупного рогатого скота. Затем на место прибыл обвиняемый с двумя знакомыми и стал выяснять отношения с приезжим.

Во время ссоры фигурант не менее трех раз выстрелил из пистолета по телу и ногам оппонента и скрылся. Родственник пострадавшего повез его на своем автомобиле в больницу, но по дороге из-за ранений потерпевший скончался. Сотрудники полиции в тот же день установили местонахождение обвиняемого. Его арестовали.

Органы следствия предъявили виновному обвинение не только в умышленном причинении смерти другому человеку, но и в незаконном хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия, запрещенного в гражданском обороте.

Приговором суда злоумышленнику может быть назначено до 15 лет лишения свободы.