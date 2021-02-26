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26.02.2021 11:09
Рубрика: Происшествия

Челябинского полицейского задержали за побег с места ДТП

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске предъявили обвинение сотруднику полиции, ставшему виновником смертельного ДТП и скрывшегося с места происшествия. В момент аварии страж порядка находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.

- 22 февраля в девятом часу вечера на улице Кузнецова в Советском районе Челябинска обвиняемый, управляя автомобилем LADA Granta в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris, - пояснил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Смертельные травмы получил пассажир отечественного седана. Девушка, находившаяся в салоне иномарки, доставлена в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой. Виновник аварии с места происшествия скрылся.

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Оперативное сопровождение уголовного дела проводят сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области.

- В случае установления вины сотрудника, его ждет увольнение по отрицательным основаниям, - сообщили в полицейском главке региона. - А его руководителей - привлечение к дисциплинарной ответственности.

Задержанному грозит от пяти до 12 лет лишения свободы с лишением водительских прав еще на три года. В суд направлено ходатайство об его аресте на время следствия.

Всех, кто обладает какой-либо информацией об этом ДТП просят обращаться в следственный отдел Советского района по телефонам: 266-00-93, 266-69-46, 266-70-98.

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