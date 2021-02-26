На Среднем Урале подсчитали миллиардеров и миллионеров

Новости

Начался прием документов на премию за вклад в укрепление единства нации 12:59
В Таганроге продлили арест подозреваемому в краже из "самолета судного дня" 12:53
Таможня должна перечислить в бюджет в 2021 году почти 5 трлн рублей 12:46
Алиев назвал события в Армении внутренним делом страны 12:40
Выросло число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде 12:31
Уехавшие из КНДР на дрезине российские дипломаты вылетели в Москву 12:21
В Минздраве назвали сроки снижения заболеваемости COVID-19 12:16
Группа банкиров заработала на "отмывании" доходов миллиард рублей 12:13
Нил Бломкамп начал работу над продолжением "Района №9" 11:57
В Москве открылась "горячая линия" по поддержке промпредприятий 11:53
Музыкант "Машины времени" госпитализирован после жестокого избиения 11:51
В Испании задержан доктор, лечивший фристайлистку Комиссарову 11:47
В Перми мать оставила новорожденного в подъезде под лестницей 11:46
В социальной сети Twitter введут платную подписку 11:45
Глубоководный беспилотник "Аврора" разработали в России 11:34
В Красноярске адвоката задержали за мошенничество на миллион рублей 11:32
Минувшая ночь стала самой теплой в Москве с начала года 11:31
Двойняшки, рожденные с разницей в 46 дней, попали в Книгу рекордов России 11:25
Силовики разыскивали в монастыре на Урале подозреваемого в убийстве 11:13
В МИД назвали недопустимым нарушением международного права удар США по Сирии 11:12
Опубликовано видео с места взрыва в Нижнем Новгороде 11:10
Челябинского полицейского задержали за побег с места ДТП 11:09
Глава СВР Сергей Нарышкин привился "Спутником V" 11:08
В Москве с ножом напали на таксиста 10:58
В Петербурге появится профсоюз музейных котов 10:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Задайте вопрос министру здравоохранения Московской области
Задайте вопрос министру здравоохранения Московской области
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
26.02.2021 12:11
Рубрика: Экономика

На Среднем Урале подсчитали миллиардеров и миллионеров

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
По данным управления ФНС по Свердловской области, по итогам декларационной кампании за 2020 год в регионе выросло число миллионеров и миллиардеров.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, доходы свыше миллиарда заявили 22 человека, что на четыре больше, чем в 2019-м. От 0,5 до одного миллиарда заработали 25 человек (рост на 25 процентов). Еще 148 свердловчан задекларировали от 100 до 500 миллионов. От 10 до 100 миллионов - 1200 человек. Самая многочисленная группа налогоплательщиков-"миллионеров" (40,3 тысячи человек) получили доход от 1 до 10 миллионов рублей.

Сумма налоговых вычетов по НДФЛ, предъявленных гражданами, тоже выросла. Так, покупателям жилья, в том числе ипотечникам, выплачивающим проценты, государство вернет 64 миллиарда рублей. Значительно выросла и сумма вычетов по ценным бумагам, она достигла почти 42 миллиардов рублей. Профессиональные налоговые вычеты составили 43,2 миллиарда.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Какие услуги лучше оплачивать картой для получения налогового вычета

- Рост задекларированного связан с тем, что 2018-2019 годы были стабильными в плане зарплат, а предъявить их, чтобы получить вычет, можно было и в 2020-м. Несколько человек получили крупные доходы из-за рубежа. Максимальная сумма начисленного налога составила 888 миллионов рублей. В 2021-м ожидаем всплеска социальных налоговых вычетов: мы знаем, сколько люди потратили на анализы, тесты, обследования из-за COVID-19, - говорит заместитель руководителя управления ФНС по Свердловской области Лидия Исаева.

Суммарно жители региона предъявили 537 тысяч деклараций на 335,8 миллиарда рублей, в среднем на каждого налогоплательщика выходит 623, 8 тысячи. Причем доходы граждан становятся все прозрачнее. Например, количество арендодателей, отчитывающихся о своем заработке, растет примерно на 10 процентов ежегодно.

Кстати

По словам Лидии Исаевой, в 2021 году ожидается принятия федерального закона, сокращающего сроки камеральных проверок с трех месяцев до полутора. Это делается, чтобы налогоплательщики быстрее могли получить имущественные и инвестиционные вычеты.

В регионах Экономика Финансы Налоги Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Налоговые вычеты НДФЛ и налоговые декларации

Главное сегодня

Попова: Россия лучше других стран проходит пандемию
Росприроднадзор потребовал от "Норникеля" 12,5 млн за слив сточных вод
За сутки в России подтверждено 11086 случаев COVID-19 в 85 регионах
"Аэрофлот" опроверг сообщения о введении нового типа билетов
Немецкий политолог назвал ошибку Киева из-за "Северного потока-2"
Самозанятыми стали уже почти два миллиона россиян
Появились новые угрозы при покупке квартир