На Среднем Урале подсчитали миллиардеров и миллионеров

По данным управления ФНС по Свердловской области, по итогам декларационной кампании за 2020 год в регионе выросло число миллионеров и миллиардеров.

Так, доходы свыше миллиарда заявили 22 человека, что на четыре больше, чем в 2019-м. От 0,5 до одного миллиарда заработали 25 человек (рост на 25 процентов). Еще 148 свердловчан задекларировали от 100 до 500 миллионов. От 10 до 100 миллионов - 1200 человек. Самая многочисленная группа налогоплательщиков-"миллионеров" (40,3 тысячи человек) получили доход от 1 до 10 миллионов рублей.

Сумма налоговых вычетов по НДФЛ, предъявленных гражданами, тоже выросла. Так, покупателям жилья, в том числе ипотечникам, выплачивающим проценты, государство вернет 64 миллиарда рублей. Значительно выросла и сумма вычетов по ценным бумагам, она достигла почти 42 миллиардов рублей. Профессиональные налоговые вычеты составили 43,2 миллиарда.

- Рост задекларированного связан с тем, что 2018-2019 годы были стабильными в плане зарплат, а предъявить их, чтобы получить вычет, можно было и в 2020-м. Несколько человек получили крупные доходы из-за рубежа. Максимальная сумма начисленного налога составила 888 миллионов рублей. В 2021-м ожидаем всплеска социальных налоговых вычетов: мы знаем, сколько люди потратили на анализы, тесты, обследования из-за COVID-19, - говорит заместитель руководителя управления ФНС по Свердловской области Лидия Исаева.

Суммарно жители региона предъявили 537 тысяч деклараций на 335,8 миллиарда рублей, в среднем на каждого налогоплательщика выходит 623, 8 тысячи. Причем доходы граждан становятся все прозрачнее. Например, количество арендодателей, отчитывающихся о своем заработке, растет примерно на 10 процентов ежегодно.

Кстати

По словам Лидии Исаевой, в 2021 году ожидается принятия федерального закона, сокращающего сроки камеральных проверок с трех месяцев до полутора. Это делается, чтобы налогоплательщики быстрее могли получить имущественные и инвестиционные вычеты.