Нефтехимия, свежие овощи, термы: Какие "фишки" есть у Тюменской области

В ходе визита в Тюменскую область полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев дал оценку не только известным на всю страну предприятиям, но и социально-культурно-туристической инфраструктуре, на которую регион планирует опираться в своем поступательном развитии.

Завод по производству малеинового ангидрида (МАН) при "ЗапСибНефтехиме" включен в инвестиционное соглашение между областным правительством, компанией СИБУР и администрацией Тобольска. Сегодня МАН готов обеспечивать компонентом для повышения прочности готовой продукции (детали для авто, пленка, синтетические волокна, фармацевтические препараты, лакокрасочные материалы, трубы большого диаметра) всю Западную Сибирь в полном объеме (ежегодно тут делают план на 45 тысяч тонн) и продвигаться на мировой рынок.

- Тобольская промышленная площадка - крепкая база для выполнения поручения главы государства по расширению мощностей отечественной нефтегазохимической отрасли и выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью. Более того, это надежный партнер во всех проектах по изменению городской среды, - аргументировал полпред.

Фото: Татьяна Андреева/РГ

Подтверждением этих слов служит новый крытый каток с искусственным льдом во Дворце спорта "Кристалл-2", построенный по программе "Тобольск-2020". Ввод в эксплуатацию спортивного объекта площадью более 3,4 тысячи квадратных метров позволит проводить в малом городе массовые тренировки и соревнования по хоккею, фигурному катанию и пока экзотическому для территории керлингу.

Вместе с губернатором Александром Моором, главным федеральным инспектором по региону Дмитрием Кузьменко и главой Тюменского района Светланой Ивановой Якушев открыл третью очередь тепличного комплекса "Тюмень-Агро" площадью почти 17 гектаров и распределительный центр (10 тысяч квадратов) группы компаний "РОСТ" в деревне Нариманова. Кстати, первые огурчики здесь уже снимают!

Новые теплицы помогли перестроить работу прежних объектов под выращивание классических томатов и черри. Более того, благодаря технологиям малообъемной гидропоники на субстрате с применением капельного орошения, подкормки углекислым газом, искусственного досвечивания, современным инженерным коммуникациям, автоматизированным системам управления микроклиматом и компьютеризированному контролю динамики роста и состояния растений в них намерены получать хороший урожай и других овощей - перцев, баклажанов, не говоря про разнообразную зелень, таким образом своевременно реагируя на меняющийся покупательский спрос. К слову, "Тюмень-Агро" является крупнейшим тепличным комплексом на Урале и единственным производителем свежих овощей в России, чья продукция имеет право экспортироваться в страны Евросоюза.

Добавим, что этот сельхозпроект осуществляется за счет льготного инвестиционного кредита на сумму более пяти миллиардов рублей. Он дает работу трем сотням сельчан. Средняя заработная плата сотрудника составляет почти 42 тысячи рублей.

В конце прошлого года Тюмень презентовали как столицу термальных курортов. Губернатор Александр Моор подчеркнул, что в этом направлении у региона большой потенциал. Таких мест, как "ЛетоЛето", в городе и за его пределами должно появиться как можно больше, ведь интерес к внутреннему туризму у россиян растет, а инвесторы готовы строить объекты и вкладываться в общую инфраструктуру.