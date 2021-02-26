Скрывшегося от правосудия уральца нашли после постов в TikTok

Жителя Свердловской области, который был приговорен к исправительным работам, но скрылся от правосудия, нашли после его постов в популярной социальной сети.

Как рассказал начальник пресс-службы регионального ГУФСИН Александр Левченко, Качканарский горсуд осудил мужчину по части 1 статьи 161 УК РФ за кражу мобильника. Вместо того, чтобы отбыть наказание, уралец ударился в бега, по месту жительства не показывался. Материалы передали в ГУФСИН, и 22 декабря 2020 года он был объявлен в розыск.

К поиску правонарушителя в ведомстве подошли творчески: зарегистрировались под женским именем в соцсети "ВКонтакте", нашли его аккаунт и начали общаться. В переписке он хвастался своими роликами в TikTok, на которых пел песни.

"Сотрудники отдела розыска вели с ним переписку целый месяц, после чего осужденный пригласил "девушку" приехать к нему в гости в село Некрасово. На автобусной остановке, куда он пришел на встречу, его ждали оперативники", - сообщил официальный представитель свердловского ГУФСИН.

Фигурант не стал сопротивляться стражам порядка. Теперь наказание в виде исправительных работ ему заменят на полгода колонии общего режима.