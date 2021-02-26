Свердловские суды взыскали по кредитным долгам более 21 миллиарда

В 2020 году в Свердловской области рассмотрел более 919,5 тысячи гражданских дел. Треть из них - это дела о кредитных долгах. Районные суды взыскали более 7 миллиардов рублей, мировые судьи - свыше 14 миллиардов.

Если кредитные дела лидируют по объему взысканий, то количеству - жилищные, их рассмотрели 486 тысяч. Подавляющее большинство вынесенных мировыми судьями судебных приказов (480 тысяч) касались долгов по коммуналке, за тепло и электроэнергию. Еще 5 тысяч аналогичных дел рассмотрели в райсудах. Суммарно с жителей региона будет взыскано 6,5 миллиарда рублей. Это больше, чем в 2019 году.

- Вопреки ожиданиям не изменилось количество трудовых споров (около 13,5 тысячи), хотя многие ИП в 2020-м закрылись, а их сотрудники потеряли работу. Также нет потока исков к медорганизациям, хотя в СМИ мы читали, что население высказывало претензии по некачественно предоставленной медпомощи. Было рассмотрено всего 4 тысячи страховых споров - сказалась деятельность института финансового омбудсмена и ввод досудебного порядка урегулирования по этой категории дел, - комментирует Владимир Дмитриев, председатель Свердловского областного суда.

Как ни странно, граждане не стали использовать коронавирус как аргумент: иски о защите прав потребителей в связи несвоевременным оказанием услуги составляют менее одного процента от общего количества. В основном, такие требования выставляли жители Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Не было и массовых обращений о взыскании зарплаты из-за самоизоляции или карантина. Суды рассмотрели всего 25 споров, где причиной увольнения сотрудника стала пандемия, отмечает Анна Васильева, заместитель председателя облсуда по гражданским делам.

Кому пришлось несладко, так это райсудам, рассматривающим дела об административных правонарушениях в условиях режима повышенной готовности: нагрузка на них выросла в пять раз. Было рассмотрено более 53 тысяч дел, привлечены к ответственности 45 тысяч физлиц и юрлиц, назначено более 114 миллионов рублей штрафов. Деятельность 200 ИП и организаций приостанавливалась. Обжаловано ответчиками всего 550 постановлений.