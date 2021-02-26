Театр "Урал Опера Балет" представил первую балетную премьеру сезона

Екатеринбургский театр "Урал Опера Балет" показал первую балетную премьеру сезона. Образцы стиля и танца трех веков оказались на редкость удачны и вернули труппу в привычный режим.

У этого сезона общее свойство: театры особо трепетно представляют проросшие как подснежники из-под локдауна премьеры, транслируя в зал победное "мы все-таки есть!". Екатеринбургский театр оперы и балета (он же Урал Опера Балет) представил три одноактовки: сюиту из балета "Неаполь" Бурнонвиля, "Видение розы", "Вариации Сальери", объединив 19, 20 и 21 век. По части художественной политики трудно было придумать что-то более полезное для сбившейся с рутины труппы, да и для зрителей, чуть отвыкших от живого театра и готовых радоваться чуть не чему угодно. Всем крупно повезло - поводов для радости оказалось с лихвой.

Родившийся в 1842 году по большой любви "Неаполь" Бурнонвиля (великого датчанина очаровали пляски "детей природы" близ Этны) торит маргинальную для русского балета тропинку североевропейской эстетики - с ее вниманием к выделке деталей, ориентиром на землю вместо фикции воздуха, здоровым практицизмом. В анамнезе уральцев уже был сенсационный "Урок танца" из балета "Консерватория" того же автора, прививший труппе вкус к его стилю и позволивший после простоя справится с адской техникой. Благодаря той "учебной" работе, сейчас артисты кроме профессиональных радостей острых стоп, четких спин и нужной юркости (браво темпам маэстро Павла Клиничева) радовали внятным пониманием того, что делают - и в виртуозных вариациях па де сис (особенно Анна Домке, Арсентий Лазарев, Иван Суродеев), и в тарантелле. То есть никаких прибитых жизнью Спартаков и прочих обещавших не драться героев: на сцене лучатся счастьем рыбаки и рыбачки Неаполя, облагороженные академическим искусством. Плюс сшитые по бедности, но очень кстати небуквальные костюмы, раскиданные в порту ящики и внезапный мотоцикл "Веспа" из свежего итальянского ретро - вот такой славный получился спектакль.

У достойно исполненного "Видения розы" Михаила Фокина была смысловая (мост из ХIХ в ХХI век) и практическая функция - дать вздохнуть труппе. Потому что "Вариации Сальери" (26 вариаций на тему испанской фолии) в постановке худрука Вячеслава Самодурова обещали не меньше трудностей. Формально этот спектакль прославился в 2014 году, получив сразу три национальные "Золотые маски", включая самые престижные за лучший спектакль и лучшему хореографу. Казалось бы, повторяй да радуйся. Но урожденный перфекционистом Самодуров многое передумал, и это редкий случай, когда переделанный спектакль стал лучше на уровень. Вся сумма знаний о хореографии ХХ века, включая интеллектуальные занозы Форсайта, строгость задач Ван Манена и интеллигентный юмор Килиана, вылита здесь артистом 2021 года, чьи ум и сердце наполнены русской "всемирной отзывчивостью" и мягким взглядом человека мира. Виртуозные дуэты, трио, ансамбли, прилегший головой в кулисы и туда же утащенный артист, неочевидная и в то же время прочная связь всего со всем - вот образ и смысл спектакля. На сегодня лучшего из сделанного Самодуровым и лучшего эксклюзива Урал Оперы Балета.

Все-таки есть своя правда в старой истине: чтобы создать что-то стоящее, надо повзрослеть и многое пережить. Хотя бы руководство труппой и локдаун.