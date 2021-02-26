Тысячи оленей на Ямале оказались под угрозой голодной смерти

Мощной коркой льда толщиной три сантиметра и шапкой снега покрыты сейчас пастбища оленей в Тамбейской и Сеяхинской тундрах Ямальского района. Животные не могут пробить ледяной панцирь и добраться до ягеля. По некоторым оценкам речь может идти о тысячах или даже десятках тысяч копытных.

Как рассказал "РГ" исполнительный директор Союза оленеводов Ямала Тимур Акчурин, оценить численность сейчас очень сложно, животные сбились в большие группы, к тому они напуганы и ослаблены за зиму. Первые тревожные сигналы о бескормице от оленеводов начали поступать еще в конце ноября - начале декабря. В общей сложности под угрозой голода сейчас находятся животные, принадлежащие 318 семьям оленеводов. А одна семья может владеть от ста до нескольких тысяч животных.

Специальным рейсом самолета для них уже забросили в тундру 40 тонн минеральной подкормки и 40 тонн комбикорма. Но проблема в том, что олени практически не едят комбикорм, они привыкли к природной пище - ягелю. От комбикорма у них бывает вздутие. Очень чувствительны они и к малейшим химическим добавкам. Окончательно проблема решится только с потеплением, когда ледяной наст подтает. Пока на Ямале стоят морозы под 30 градусов, дует сильный ветер, что только уплотняет мощный наст.

В сложной ситуации оказались и сами оленеводы, они сейчас почти круглосуточно стерегут животных, чтобы они стихийно не разбрелись или не двинулись в еще более опасном направлении. На отдельных участках они рискуют повредить острым, как стекло, льдом еще и ноги.

К проблеме подключились власти, предприятия по добыче углеводородов, они стараются обеспечить кочевников топливом, дровами, продуктами. На факториях Тамбей и Хады-Яха обеспечен набор всех необходимых продуктов, кроме того, строго контролируется и уровень цен на них.

Явление, когда природные пастбища оказываются под коркой льда, для Ямала не редкость. Как говорит Тимур Акчурин, в регионе его называют "гололед". В отдельные годы падеж составлял и до 40-50 тысяч животных, нанося огромный ущерб оленеводам, у которых нет другого источника дохода.

В Ямальском районе из резервного фонда выделены средства для поддержки оленеводов, чьи животные пострадали от природной стихии. Выплата составляет 17,7 тысяч рублей на семью, и 14 тысяч рублей - на семью пенсионеров. Как пояснил глава района Андрей Кугаевский, эта матпомощь в первую очередь необходима семьям, у которых совсем небольшое стадо - до 120 голов.

На Ямале не раз поднимался вопрос о введении на законодательном уровне понятия "гололед" в отношении хозяйств оленеводов. Это необходимо, чтобы ввести механизм компенсации оленеводам в случае гибели животных в результате природной стихии. Пока не удалось выработать и практику компенсации по страховке, из-за сложности самого понятия. Что в таком случае считать страховым случаем? И как в точности определить, сколько именно погибло животных, что в конечном итоге стало причиной?

Кстати

Сегодня на Ямале самое большое стадо оленей в мире - почти миллион животных. Это треть всего поголовья в нашей стране.