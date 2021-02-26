В ямальской тундре появились пункты вакцинации от COVID-19

Для ведущих кочевой образ жизни ямальских оленеводов развернули мобильные пункты вакцинации от COVID-19. Ведь расстояния в арктическом регионе колоссальные - просто так в поликлинику за прививкой не поедешь. Особенно, если нужно присматривать за стадом. А так коренное население сможет защититься от коронавирусной инфекции, не удаляясь от места, где стоит родной чум.

"Первый маршрут проходит вдоль дороги Салехард - Надым. В пути запланировано четыре остановки - на участке от 40 до 170 километра трассы", - пояснили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Оленеводов заранее предупредили, что они могут привиться: в первый же день пункт посетили больше сотни желающих поставить укол.

Перед тем, как поставить прививку, тундровиков осматривает терапевт. Если есть симптомы ОРВИ, то пациенту выдают бесплатный набор лекарств и отправляются лечиться, а уже после выздоровления он сможет получить вакцину.

У коренного населения, отмечают в правительстве, высок риск развития бронхолегочных заболеваний, а добраться до пациентов медики иной раз не могут физически: не дает погода. Поэтому вакцинация для тундровиков особенно актуальна.