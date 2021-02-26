В Югре в результате пожара на буровой погиб рабочий

Следственный комитет ХМАО-Югры разбирается в обстоятельствах происшествия, которое случилось утром 24 февраля на буровой установке Имилорского месторождения в Сургутском районе.

На объекте во время проведения работ по герметизации скважины произошел прорыв нефтепродуктов и пожар. В результате происшествия погиб 46-летний старший оператор ремонтной бригады организации-подрядчика.

"Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности, повлекшее смерть человека). Выясняются причины прорыва и возгорания, устанавливается виновное в этом должностное лицо", - передает пресс-служба следственного ведомства.