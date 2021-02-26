Ремейк культовой System Shock: новый трейлер и бесплатная демоверсия

Компания Nightdive Studios представила новый трейлер ремейка культовой игры System Shock, вышедшей в 1994 году и заложившей основы жанра Immersive sim.

В онлайн-магазинах Steam, GOG и Epic Games Store уже доступны предварительные заказы, цена составляет 825 рублей.

Кроме того, все желающие могут попробовать и оценить бесплатную демо-версию.

Геймерам в игре отводится роль признанного хакера, которому предстоит выживать в борьбе с SHODAN - злобным искусственным интеллектом с женским голосом. К озвучке, кстати, снова привлекли актрису Терри Бросиус, работавшую и над оригинальным проектом.

Релиз переиздания System Shock запланирован на лето 2021 года, пока без более точной даты.