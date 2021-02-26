РФПИ расскажет миру об успешной истории русской вакцинологии

Российское историческое общество (РИО), фонд "История Отечества" и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) займутся популяризацией отечественной истории в России и за рубежом, и начнут с истории развития отечественной вакцинологии. По замыслу инициаторов проекта, это будет способствовать повышению доверия к нашей вакцине и ее продвижению на мировом рынке.

Соглашение о сотрудничестве подписали председатель Российского исторического общества и совета фонда "История Отечества" Сергей Нарышкин и генеральный директор РФПИ, член попечительского совета фонда "История Отечества" Кирилл Дмитриев.

Собственно, проект уже стартовал: в Доме РИО сегодня открылась тематическая выставка, посвященная истории российских разработок в области вирусологии.

Россия традиционно лидировала в сфере разработки вакцин и эпидемиологии, и на выставке легко познакомиться с нашими научными традициями, узнать о достижениях и роли в борьбе с глобальными пандемиями XX-XXI веков.

"Символично, что подписание нашего соглашения состоялось в рамках выставки об истории российского лидерства в области вирусологии, так как в связи с пандемией одним из ключевых направлений деятельности РФПИ стала поддержка разработки ведущими российскими учеными первой в мире зарегистрированной вакцины "Спутник V", - отметил Кирилл Дмитриев. - Партнерство между РИО, фондом "История Отечества" и РФПИ внесет значимый вклад в поддержку просветительской деятельности, дело сохранения национальной истории и популяризации российских достижений во всем мире".

Партнерство также направлено на сохранение исторического наследия и поддержку программ исторического просвещения, укрепление сотрудничества с зарубежными партнерами, отмечается в сообщении РФПИ.