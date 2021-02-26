Рогозин пригласил делегацию НАСА на пилотируемый пуск с Байконура

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин пригласил представителей Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) посетить Байконур. Об этом он заявил в четверг во время телефонных переговоров с исполняющим обязанности администратора НАСА Стивеном Юрчиком.

"Дмитрий Рогозин пригласил делегацию НАСА на космодром Байконур для посещения пилотируемого пуска в апреле 2021 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Роскосмоса". РИА Новости уточняет, что пуск, посвященный 60-летию полета в космос Юрия Гагарина, запланирован на девятое апреля.

Во время переговоров главы космических ведомств России и США также высказали удовлетворение уровнем сотрудничества, в том числе по программе Международной космической станции. Они выразили надежду на расширение взаимодействия в области исследования космического пространства.