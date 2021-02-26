Россия, Армения и Азербайджан согласовали дату заседания рабочей группы

В субботу, 27 февраля, в Москве пройдет очередное заседание рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России. Об этом журналистам сообщил зампред правительства Алексей Оверчук.

"3-е заседание трехсторонней Рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации планируется провести 27 февраля в Москве. На данный момент все стороны подтвердили свое участие", - заявил Алексей Оверчук.

Такой переговорный формат главы трех государств - президент РФ Владимир Путин, премьер Армении Никола Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев - договорись создать 11 января на личной встрече. Главная цель рабочей группы - определить меры для восстановления транспортного сообщения на Южном Кавказе.