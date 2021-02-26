Россиян предупредили об опасном приложении для Android

"Лаборатория Касперского" рассказала о вредоносной рассылке в популярном мессенджере, в которой сообщается о привлекательной акции от одной из крупных российских торговых сетей.

В сообщении, которое рассылают злоумышленники, находится ссылка на приложение в официальном магазине Google Play, которое якобы представляет собой виртуальную бонусную карту.

Чтобы воспользоваться этой картой, рекомендовалось оформить платную подписку, однако после снятия средств никаких новых возможностей пользователь не получал.

Вирус, который эксперты назвали Trojan.AndroidOS.Fakeapp.cw, мимикрировал под различные подарочные, бонусные и дисконтные карты популярных в России ритейл-брендов, а также под приложения с читами для популярных игр, наборы обоев и заставок.

Стоимость подписки, которую нужно было якобы оформить для доступа ко всем функциям, составляла около 600 рублей в неделю. Ущерб от деятельности вредоносной программы оценивается в миллионы рублей.