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Россиян предупредили об опасном приложении для Android

Текст:   Антон Благовещенский
26.02.2021,  
18:10
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

"Лаборатория Касперского" рассказала о вредоносной рассылке в популярном мессенджере, в которой сообщается о привлекательной акции от одной из крупных российских торговых сетей.

В сообщении, которое рассылают злоумышленники, находится ссылка на приложение в официальном магазине Google Play, которое якобы представляет собой виртуальную бонусную карту.

Чтобы воспользоваться этой картой, рекомендовалось оформить платную подписку, однако после снятия средств никаких новых возможностей пользователь не получал.

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Вирус, который эксперты назвали Trojan.AndroidOS.Fakeapp.cw, мимикрировал под различные подарочные, бонусные и дисконтные карты популярных в России ритейл-брендов, а также под приложения с читами для популярных игр, наборы обоев и заставок.

Стоимость подписки, которую нужно было якобы оформить для доступа ко всем функциям, составляла около 600 рублей в неделю. Ущерб от деятельности вредоносной программы оценивается в миллионы рублей.

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