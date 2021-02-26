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26.02.2021 12:27
Рубрика: Экономика

Россиянам назвали способ накопить на пенсию в 100 тысяч рублей

Текст: Иван Черноусов
Консультант-методист Минфина по финансовой грамотности Сергей Кикевич рассказал, как россияне смогут накопить на пенсию в 100 тысяч рублей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По его словам, не стоит рассчитывать на банковские депозиты, а активнее инвестировать в ценные бумаги. Но не менее важно определиться с их сроком. "Допустим, человек хочет выйти на пенсию через 20 лет. Придется учитывать доходы и расходы, которые у всех разные, и процент, под который будут вложены средства", - приводят слова Кикевича РИА Новости.

Фото: РИА Новости
Справку о размере пенсии можно получить на портале госуслуг

Для того, чтобы пенсия была 100 тысяч рублей в месяц, нужно накопить около 15 млн рублей, отметил эксперт. Но первоначальная сумма при этом может быть небольшой - достаточно 1000 рублей.

Не менее важным условием, по мнению Кикевича, является постоянное пополнение инвестиционного портфеля и реинвестирование дохода. Такой эффект называется капитализация прибыли.

Кикевич предостерег граждан от покупки биткойна и стремления к спекулятивному подходу и предложил инвестировать в облигации и иностранную валюту.

Экономика Пенсии и пособия

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