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26.02.2021 19:00
Рубрика: Экономика

Росстат назвал самые подорожавшие продукты за неделю

Текст: Татьяна Карабут
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости

На прошлой неделе, с 16 по 24 февраля 2021 года, большинство продовольственных товаров снова подорожало, следует из данных Росстата.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Лидерами роста традиционно для этого времени года остаются овощи. В среднем цены за неделю выросли на 0,7%. На этот раз сильнее других подорожал картофель - 2,2%. Морковь выросла в цене на 1,3%, лук - на 1,2%, капуста белокочанная - на 0,9%, помидоры - на 0,8%, огурцы - на 0,7%, яблоки - на 0,1%. При этом с начала года больше всего подорожали помидоры - на 20,7%, огурцы - 18,3%, картофель - 14,3%.

На прошлой неделе также значительно выросли цены на мясо кур (1,9%) и куриные яйца (1,1%). При этом в некоторых регионах цены на яйца выросли за неделю более чем на 10%. Если не считать овощи, с начала года из всех продуктов мясо кур подорожало больше всего - на 6,2%.

Розничные цены на подсолнечное масло также демонстрируют небольшой рост, несмотря на установленные предельно допустимые цены на него в первом квартале этого года. За неделю в среднем по стране оно стало дороже на 0,1%. Но в отдельных регионах рост достигал 15,4%. Сахар, на который также зафиксированы цены, наоборот, снизился в цене в среднем по России на 0,1%. В некоторых регионах цены опустились более чем на 7%.

Также за прошлую неделю подорожали конфеты шоколадные - на 0,6%, колбасы полукопченые и варено-копченые, рыба мороженая, маргарин - на 0,5%. Сосиски, сардельки, макаронные изделия, вермишель и смеси сухие молочные для детского питания выросли в цене на 0,4%. Цены на колбасу вареную, консервы мясные, чай черный и обеды в столовых, кафе, закусочных (кроме столовых в организациях) выросли на 0,3%; говядину, свинину, баранину, сыры сычужные, масло сливочное, сметану, творог жирный, муку пшеничную и пшено - на 0,2%; хлеб ржаной, рис, карамель и консервы овощные для детского питания - на 0,1%.

Небольшое снижение цен наблюдалось лишь на молоко питьевое пастеризованное, консервы фруктово-ягодные для детского питания, соль и водку - на 0,1%. Цены на молоко питьевое стерилизованное, консервы мясные для детского питания, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, печенье и крупу гречневую остались без изменения.

В целом за прошлую неделю потребительские цены (на продовольственные и непродовольственные товары) выросли на 0,2%

Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Росстат Цены на продукты

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