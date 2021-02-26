В четверг завершился двухдневный визит в Россию президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Несмотря на весьма насыщенную программу, глава государства нашел время дать интервью "Российской газете".

Садыр Жапаров: Люди поддержали меня, увидев, что я простой человек из народа, можно сказать, внесистемный, который способен сломать систему элит, много лет господствовавшую в стране. Фото: РИА Новости

Господин президент, визит в Россию стал вашим первым после избрания зарубежным визитом. Я знаю, что в Кыргызстане, как и в нашей стране, в гости с пустыми руками не ходят...

Садыр Жапаров: Я привез в подарок российскому президенту Владимиру Путину красивый меч. Этот меч был сделан очень хорошими мастерами у нас в Кыргызстане.

Какие вопросы вы обсуждали на встрече с Владимиром Путиным? Я знаю, что ваши переговоры продолжались дольше запланированного.

Садыр Жапаров: Мы поговорили о многом. В основном о сотрудничестве между нашими странами в экономическом плане, о военном сотрудничестве и о других направлениях взаимодействия. Насчет ковида поговорили. Российские коллеги нам дали вакцину и обещали предоставить Кыргызстану еще дополнительные объемы.

Обсуждалась ли в Москве тема пребывания на территории России трудовых мигрантов из Кыргызстана?

Садыр Жапаров: В ходе переговоров с российской стороной были подняты вопросы, связанные с пребыванием на территории России наших трудовых мигрантов в целом.

Вместе с тем особый акцент был сделан на вопросах облегчения выезда наших граждан в Россию в целях осуществления трудовой деятельности, в частности на необходимости возобновления полноценного транспортного сообщения между нашими странами для обеспечения свободы передвижения трудящихся.

Также, учитывая, что в России, по официальным данным, пребывает более 800 тысяч граждан Кыргызстана, большинство из которых полностью экономически и социально интегрированы в российское общество, мною была выражена просьба о включении в российские программы вакцинации от коронавирусной инфекции кыргызских трудящихся в России и членов их семей либо возможности их вакцинации на платной основе.

Садыр Нургожоевич, вы пришли к власти на волне народных волнений, вызванных недовольством итогами парламентских выборов. В последние годы такой "не юридический" механизм сменяемости власти стал в Кыргызстане явлением обыденным. Почему же так происходит, господин президент?

Садыр Жапаров: Действительно, за последние 30 лет в Кыргызстане три раза на фоне народных волнений сменялась власть. Наша страна переживает непростое время, что характерно в период становления молодого государства. Все страны проходят через подобные исторические испытания, исключений практически не бывает.

Нам надо просто пережить данный период, выстрадать свое государство, состояться как единый народ. Не скрою, зачастую у нас над общими интересами народа преобладают политические либо финансовые интересы какой-либо группы или персоны. По мере развития общества наши граждане постепенно осознают свое единство и неделимость, важность общего блага над частными интересами. Это непростой путь, но неизбежно мы придем к такому общему сознанию. В Коране в одном из хадисов сказано: "Знай: то, что миновало, не должно было с тобой случиться, а то, что случилось с тобой, не должно было тебя миновать. И знай, что нет победы без терпения, находки без потери, облегчения без трудностей". Я не могу предвидеть, что будет в будущем, знаю лишь, что наш целеустремленный и стойкий народ выдержит любые испытания.

В то же время, рассматривая особенности политических событий в Кыргызстане с другой стороны, мы видим, что прежние руководители страны не давали народу шансов на юридический механизм смены власти: масштабная фальсификация выборов, политические гонения, коррумпированность, клановость. И люди были вынуждены силой свергать такую бессовестную власть. Я бы не сказал, что это хороший способ смены власти, однако в данных ситуациях у народа не осталось иного выбора для выражения недовольства действиями властей.

Добавлю, что народ Кыргызстана чрезвычайно активен и мобилен. Ментально мы свободолюбивая нация, состоявшая из множества племен, постоянно кочевавших. Поэтому любые попытки узурпировать власть в нашей стране обречены на неудачу. Также отмечу, что не последнюю роль в провоцировании нестабильности играют и внешние силы, заинтересованные в установлении контроля над нашей страной, имеющей чрезвычайно выгодное геополитическое расположение.

Тем не менее насколько бы ни было сильным воздействие внешних сил, любая власть в первую очередь рушится впоследствии совершения собственных ошибок. Мой предшественник, президент Сооронбай Жээнбеков, казалось, жил в своем собственном мире, оторванном от настоящей реальности и запросов общественности, поэтому принимал изначально неправильные решения, раздражавшие народ.

Словом, причин для революций много, и если они происходят - это признак, что обществу необходимы демократические перемены, трансформация общественно-политической системы и социально-экономический рывок.

В январе вы весьма убедительно и с большим отрывом от конкурентов победили на президентских выборах. Социология утверждает, что ваш основной электорат - люди из сельской глубинки. Что вы им обещали, господин президент? Как намерены выполнять свои обещания?

Садыр Жапаров: Хочу отметить, что меня на президентских выборах поддержали не только сельчане, но и жители городов. Я получил большинство голосов во всех регионах и городах страны. Например, в Бишкеке за меня проголосовало в пять раз больше избирателей, чем за кандидата, занявшего по столице второе место.

Думаю, в первую очередь люди поддержали меня, увидев, что я простой человек из народа, можно сказать, внесистемный, который способен сломать систему элит, погрязшую в коррупции и много лет господствовавшую в стране. К тому же парламентская система не оправдала возложенных надежд, парламент превратился в сборище олигархов, покупавших статус депутата для защиты собственного бизнеса. Лидеры партий превратились в торговцев мандатами. Коррупция полностью разложила исполнительную и судебную ветви власти. Страну раздирали политические склоки. Правящая элита показала полную управленческую бездарность и моральную деградацию. К сожалению, плоды оказались горькими и привели к трем массовым всплескам народного недовольства, в результате которых каждый раз сменялась власть.

Народ сейчас ждет качественных преобразований. Для воплощения всех обещаний и ожиданий нужен каждодневный тяжкий труд. И я готов к такому труду.

Отмечу, что в рамках выполнения обещаний в настоящее время полным ходом идет борьба с коррупцией, задержаны крупные чиновники вплоть до премьер-министров. Арестованы несколько лидеров самых крупных ОПГ, ведутся переговоры с инвесторами, оптимизируются госорганы. Изданы первые десять указов, направленных на улучшение жизни людей во всех сферах: здравоохранении, недропользовании, миграции, аграрной, инвестиционной и других сферах.

Конечно, бумага все терпит, можно издать любой указ, хоть о начале колонизации Марса с понедельника. Поэтому, чтобы указы не стали очередной пустой декларацией, я буду держать их исполнение под своим личным контролем.

Кыргызстан является одной из немногочисленных стран бывшего Советского Союза, где статус русского языка официально закреплен в Конституции и законах страны

СМИ писали о том, что в экономике вы делаете ставку на добычу полезных ископаемых, выступаете за инновации, будете вести борьбу с коррупцией и защищать права трудовых мигрантов. Ваши предшественники также выдвигали перспективные программы, но это не уберегло Кыргызстан от революций. Что, с вашей точки зрения, необходимо сделать, чтобы все-таки реализовать поставленные цели?

Садыр Жапаров: Как известно, на протяжении десятков лет предпринимались различные попытки улучшить ситуацию в горнодобывающей отрасли страны, однако отсутствие последовательности и целенаправленной государственной политики никак не способствовало развитию данного направления.

В этой связи на сегодняшний день реформировать горную промышленность Кыргызстана стало одним из первых пунктов на повестке дня и одним из потенциально приоритетных направлений государственной политики. Для этого при поддержке народа страны полагаю, что важно принять ряд решительных мер по повышению производительности отечественной горнодобывающей промышленности, созданию прозрачной системы правового регулирования с учетом передового опыта, раскрытию минерально-сырьевого потенциала страны, созданию благоприятного инвестиционного климата и т.п.

В связи с чем мною одним из первых был подписан указ "О вопросах реформирования горнодобывающей отрасли Кыргызской Республики". В рамках его реализации, в частности, будет разработан Горный кодекс, направленный на создание целостной системы законодательства в сфере недропользования. Кроме того, отмечу, что в соответствии с Конституцией земля, ее недра являются исключительной собственностью Кыргызской Республики.

В этой связи в целях защиты национальных интересов государства при разработке крупных месторождений полезных ископаемых разработку месторождений общегосударственного значения необходимо передать национальной горнодобывающей компании со 100-процентным участием государства в уставном капитале, что послужит инструментом для увеличения экономического потенциала минерально-сырьевой базы страны. Предполагается создание Национальной горнодобывающей компании на базе государственных предприятий в сфере геологии.

При этом необходимо отметить, что передача государству уже разрабатываемых месторождений может негативно повлиять на инвестиционную привлекательность страны, в связи с чем создаваемой национальной компании будут переданы месторождения, на которые не выдавались лицензии.

Нововведения не будут касаться недропользователей, имеющих лицензию на участки недр.

Также будет рассмотрено государственное долевое участие, которое будет служить гарантом для инвесторов, вкладывающих свой капитал в сферу недропользования, по защите их инвестиций и послужит ответом на часто поднимаемые вопросы населения о государственной доле в горнодобывающих проектах.

Это обязательно положительно отразится на экономике государства, а также снизит конфликтный потенциал местного населения с горнодобывающими компаниями. Верю, что все эти реформы в горнодобывающей отрасли, несомненно, расширят возможности для дальнейшего экономического роста Кыргызской Республики.

Касаясь темы инноваций, отмечу, что реформы традиционно нацелены на поддержание самых крупных секторов экономики, запуск дорогостоящих стратегических проектов, создание рабочих мест, выравнивание доходов между столицей и регионами и снижение социального напряжения.

Наряду с этим в условиях глобального кризиса, вызванного пандемией COVID-19, особенно важным является поиск новых решений, которые, не полагаясь на вложения крупных средств со стороны государства, могли бы создавать эффективную среду для прорывных инновационных бизнесов и целых индустрий.

Не требующим финансовых инвестиций от государства, весьма эффективным в Кыргызской Республике зарекомендовал себя подход поддержания IT-компаний в виде создания "Парка высоких технологий".

Кроме этого, в этом направлении есть большая перспектива в продвижении "креативной экономики", основанной на развитии интеллектуальной деятельности, с повышением роли новых технологий и открытий в разных областях деятельности человека.

В числе потенциальных креативных индустрий мы видим ремесленничество, программное обеспечение и вычислительные системы, туризм, развитие креативных пространств, архитектуру и др.

При внедрении аналогичного подхода по всем креативным индустриям ожидается не только рост их экономических показателей, количества рабочих мест, объемов экспорта высокомаржинальных продуктов и налоговых платежей, но и повышение международной привлекательности Кыргызской Республики как страны для открытия креативных бизнесов, развития карьеры и инвестирования. Кыргызская Республика получит шанс наряду с другими развитыми странами стать одной из стран мира, придающих высокое значение самому высокопроизводительному сектору XXI века - креативной экономике.

Создание государством комфортной экосистемы для развития инноваций является одним из действенных механизмов для обеспечения благоприятных условий ведения бизнеса.

Одним из элементов инновационного подхода является внедрение цифровизации в государственном секторе. Цифровые инструменты взаимодействия с государственными органами исключают коррупционные риски. Единая цифровая экосистема обеспечивает равный подход и развитие конкурентоспособности внутренней экономики страны.

Государственные реформы, которые мы планируем реализовать в самом ближайшем будущем, также требуют инновационного подхода. Мы планируем сделать возможным, чтобы государственные услуги и сервисы были доступными из мобильных телефонов граждан. Это позволит гражданам не ездить в районные центры, например, для получения справки или подачи заявления.

Но самое главное, и мы планируем сделать особый акцент на этом, - цифровые реформы позволят обеспечить прослеживаемость товаров, которые импортируются и экспортируются. Внедрение прослеживаемости товаров, прозрачности трансакций обеспечивает защиту прав конечного потребителя и доступа к качественным товарам, работам и услугам. Прослеживаемость товаров - это всего лишь один из проектов "цифровой фискализации". У нас на сегодня активно внедряются электронные счета-фактуры, патенты и полисы, виртуальные контрольно-кассовые машины, автоматизированный учет на автозаправочных станциях, грузовых транспортных средств на приграничных территориях, предоставление отчетностей в электронном формате.

Реализация этих проектов в первую очередь нацелена на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности и повышение качества предоставления государственных услуг гражданам.

Добавлю, что одним из первых мною подписан указ "О мерах, направленных на улучшение миграционной ситуации".

Лучшей доли за пределами страны ищут более 832 тысяч граждан Кыргызской Республики, и это только по официальным данным. В основном уезжают молодые трудоспособные и активные граждане, многие из них имеют наработанный за время миграции опыт, который, может быть, и будет востребован в Кыргызстане.

Ключевой я ставлю задачу - возвращение наших граждан и создание условий для работы у себя на родине. Однако, повторюсь, невозможно решить данную задачу в одночасье. Поэтому считаю, что в первую очередь нужно обозначить целостную государственную политику в сфере труда, занятости и миграции - это стратегическое направление.

Необходимо создание единого комплексного механизма, который направлен на содействие занятости граждан на внутреннем рынке труда в зависимости от сценариев развития экономики Кыргызской Республики, востребованности в квалифицированных специалистах, рабочих кадрах.

Для этого в приоритетном порядке будут реализованы инвестиционные проекты по развитию новых производств в регионах Кыргызской Республики, откуда наблюдается более высокий отток населения.

Параллельно должна вестись работа по поиску достойных условий труда на внешних рынках для трудящихся мигрантов. Более того, стоит задача диверсифицировать внешние рынки труда, чтобы кыргызстанцы имели доступ на рынки труда Европейского союза и США, стран арабского мира, стран Азии.

Современные технологии позволяют вести дистанционный режим работы. Наши граждане, находясь на территории Кыргызстана, могут предоставлять свои услуги для других стран. В Кыргызстане активно развивается IT-сектор, наши программисты успешно трудоустраиваются в разных странах мира. Они востребованы как в России, так и в странах Европы и Америки.

Следующая задача - это разработка мер по адаптации и реинтеграции трудовых мигрантов, возвращающихся в Кыргызскую Республику. Государство должно оказать своевременную помощь в поиске работы, создать условия, чтобы по возвращению на родину человек мог найти возможность открыть свой бизнес, дать достойное образование своим детям, не переживать за их будущее.

В этой связи до конца первого полугодия 2021 года будет разработана и принята программа, направленная на оказание поддержки трудовым мигрантам, соотечественникам и их семьям, которые хотят инвестировать свой заработанный капитал в долгосрочные инвестиции и сбережения.

Программой предусматривается создание инструментов государственной поддержки, посредством которых определенная часть сбережений трудовых мигрантов, соотечественников и их семей будет использоваться на создание-развитие бизнеса или инвестирование по схеме предоставления льготного кредитного продукта "финансирование создания-развития бизнеса по схеме "1+1" для мигрантов".

И конечно, активизировать работу по защите прав и интересов трудовых мигрантов, находящихся за рубежом. Чтобы наши граждане, работающие за рубежом, четко понимали, на какую помощь от государства они могут рассчитывать.

Касаясь темы противодействия коррупции, здесь в первую очередь нужна политическая воля. Руководители всех уровней в борьбе с ней должны забыть понятия "свой-чужой". Любой, кто погряз в коррупции, должен быть привлечен к ответственности, невзирая на родственные или дружеские отношения, занимаемые должности и статус.

Работа по борьбе с коррупцией ведется и будет усилена, несмотря ни на что.

Отмечу, что Кыргызская Республика планомерно улучшает свои позиции в международном антикоррупционном рейтинге Transparency International.

В настоящее время противодействие коррупции активизировано по всем направлениям. Принимаются жесткие меры по ликвидации коррупционных схем в государственных органах.

Практически каждый день со стороны правоохранительных органов происходят задержания сотрудников, уличенных в совершении коррупционных преступлений.

Это относится как к рядовым сотрудникам государственных органов, так и к чиновникам, занимающим самые высокие посты.

Только за последние четыре месяца мы возместили в бюджет государства свыше 4 миллиардов сомов. Этим мы доказываем, что борьба с коррупцией - это не просто слова, а реальные действия.

В то же время я считаю, что в первую очередь нужен комплексный подход. Для успешной борьбы с коррупцией необходима не только карательная практика, но и внедрение эффективных механизмов противодействия, носящих превентивный характер. Это позволит не только наказывать чиновников, уже совершивших коррупционные преступления, но и ликвидирует причины и условия для возникновения коррупционных проявлений.

Беседа журналиста "Российской газеты" с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым проходила в зале "Библиотека" московского "Президент-Отеля". Фото: Александр Корольков/ РГ

Наряду с выборами главы государства в Кыргызстане прошел референдум по поправкам в Конституцию. Граждане страны сказали "да" именно президентской форме правления. В чем смысл этих реформ, для чего понадобилось лишать парламент части полномочий?

Садыр Жапаров: Смысл проходящих реформ в том, чтобы в любом вопросе важно иметь определенность, чем неопределенность. Народ устал жить в неопределенности. По действующей Конституции у президента отняли полномочия решать вопросы и нести по ним ответственность, а Жогорку Кенешу ( Верховный Совет Кыргыстана - от Ред) не дали такие полномочия. Институт президента и парламент - это два важных представительных института в системе государственного управления. При этом народ продолжает видеть в своих успехах и проблемах президента. Поскольку в стране еще имеются достаточные силы и взгляды за сохранение парламентской формы правления, необходимо было по данному вопросу определиться с формой правления. В этой связи 10 января 2021 года прошел референдум по выбору формы государственного правления. Гражданам страны предложили сделать выбор, в какой республике дальше жить: президентской, парламентской - или же проголосовать против обоих вариантов.

Народ сделал выбор в пользу президентской формы правления, более 80% проголосовавших отдали свои голоса за этот вариант.

Данный показатель доказывает, что граждане осознанно подошли к выбору и сделали осмысленное волеизъявление. Это показывает, что ожидания народа от президентской формы правления очень высоки.

Во-вторых, говорить на данном этапе о том, что парламент лишили части полномочий, преждевременно. Здесь речь идет об усилении полномочий и ответственности президента. Парламент является и будет являться одной из ветвей государственной власти. Основные функции парламента как законодательного органа останутся.

Сейчас на обсуждении и рассмотрении парламента находится проект Конституции, инициированный депутатами Жогорку Кенеша и доработанный в рамках Конституционного совещания.

В проекте Конституции основные функции парламента сохраняются. Вопросы назначения членов правительства будут осуществляться с согласия Жогорку Кенеша. Вопросы утверждения республиканского бюджета, рассмотрения ежегодного отчета правительства и административно-территориального устройства Кыргызской Республики, издание актов амнистии, а также вопросы избрания и освобождения от должности судей Верховного суда и Конституционного суда, дача согласия на назначение и освобождение председателей из числа судей Конституционного суда и Верховного суда и другое - остаются в введении парламента.

Как видите, полномочия парламента в большей своей части сохраняются. Возможно, баланс принятия решений и ответственности за принятые решения перемещается от премьер-министра и правительства в сторону президента.

Проект новой Конституции, вытекающий из итогов прошедшего референдума, будет принят в апреле текущего года. Планируется, что изменения будут вынесены на референдум и народ сделает свой выбор.

В России обратили внимание, что вы в одно время назначили исполнять обязанности премьера русского кандидата, просили Москву прислать в страну учителей русского языка и выступаете за сохранение за русским статуса официального языка. И это при том, что у вас репутация национально ориентированного лидера. Знает ли ваша супруга русский язык и на каком языке вы говорите дома?

Садыр Жапаров: Прежде всего хотел бы отметить следующее.

Как вам известно, Кыргызстан является одной из немногочисленных стран бывшего Советского Союза, где статус русского языка официально закреплен в Конституции и законах страны. Русский язык представлен в Кыргызстане во всех сферах жизнедеятельности, в медийной сфере, системе образования, здравоохранения, культурной жизни страны.

Для Кыргызстана русский язык прежде всего выступает ключом, дающим доступ к сокровищнице русской культуры, научно-техническим достижениям России, а также обеспечивает возможность для межнационального общения и ознакомления с культурой, историей, традициями наших стран и народов.

В рамках культурно-гуманитарного взаимодействия между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией имеются проекты по изучению русского языка путем организации стажировок для учителей школ и преподавателей вузов с использованием информационных технологий, проведению международных просветительских экспедиций в Кыргызской Республике, направленных на изучение русского языка, знакомство с русской культурой, литературой и российским образованием, участию представителей Кыргызской Республики в международном конкурсе чтецов русской классической литературы. В проработке находится вопрос открытия филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Ош и другие мероприятия.

Кроме этого, между Кыргызстаном и Россией реализуется гуманитарный проект об осуществлении деятельности российских педагогических работников в общеобразовательных организациях Кыргызстана. В рамках данного гуманитарного проекта на 2020/21 учебный год 30 педагогов из России осуществляют трудовую деятельность в общеобразовательных организациях города Ош. В настоящее время ответственные ведомства рассматривают вопрос увеличения количества педагогов из России для направления в регионы страны.

Все вышеизложенное является подтверждением большого внимания развитию русского языка у нас в стране.

В этом ключе хочу заверить, что в Кыргызстане будет продолжен курс на сохранение статуса русского языка, чтобы русскоязычное население, постоянно проживающее в нашей стране, могло бы в полной мере удовлетворить свои духовные и социальные запросы.

Если говорить о моей супруге, то она, как и многие граждане нашей страны, свободно владеет русским языком. Но в кругу семьи мы традиционно разговариваем на родном - кыргызском языке.

Стоит задача диверсифицировать внешние рынки труда, чтобы кыргызстанцы имели доступ на рынки труда Европейского союза и США, стран арабского мира, стран Азии

Я читал, что ваш отец долгое время жил в Китае. Правда ли это и сами вы не пытались выучить китайский язык?

Садыр Жапаров: Во время трагических событий 1916 года мой прадед Жапар со своей семьей был вынужден переселиться на территорию Китая. В 1932 году там родился мой отец. Свое юношество и молодость он провел в Китае. Затем в возрасте 30 лет в 60-е годы мой отец возвращается на землю предков - в Иссык-Кульскую область.

На территории Китая проживает много этнических кыргызов. В той местности, куда переехал мой дед, были одни этнические кыргызы. Поэтому отец не владел китайским языком, так как все занятия проводились на кыргызском языке с арабским алфавитом. Иначе говоря, у него и у моего деда не было возможности познать китайский язык.

Хочу особо заметить, что и по сегодняшний день на территории Китая проживает много тысяч этнических кыргызов, среди которых есть те, кто так и не смог вернуться на родину.

Вы написали книгу "10 лет в политике". Хотели бы вы сегодня, с учетом уже нового политического опыта, изменить что-либо в этой книге?

Садыр Жапаров: Книгу "10 лет в политике" я написал в 2014 году, находясь в Польше. В 2017 году, когда я вернулся на родину, меня исключительно по политическим мотивам тут же посадили в тюрьму. С того момента я начал писать продолжение этой книги. Несомненно, с того времени произошло множество политических событий, которые будут отражены в новой книге.

Думаю, она будет очень интересной. К сожалению, на данный момент за неимением свободного времени не представляется возможным ее завершить. Но даст Бог, я обязательно закончу работу над ней.

Вы вернули в кыргызские паспорта графу "национальность". Зачем?

Садыр Жапаров: Как известно, с 2017 года гражданам Кыргызской Республики выдавались паспорта нового образца, в которых некоторые сведения, в том числе о национальности, содержались во встроенном чипе, то есть были визуально скрыты.

14 октября 2020 года я, будучи премьер-министром, на пресс-конференции заявил о возможности введения новой графы "национальность" в новых паспортах, подчеркну, по желанию граждан.

Замечу, что так решил не только лично я. В подтверждении этому скажу, что ряд граждан направили в Конституционную палату Верховного суда обращение о неоткрытости указания сведений о национальности граждан в новых биометрических паспортах.

Согласно нашей Конституции, каждый гражданин страны имеет право свободно определять и указывать свою этническую принадлежность.

Поэтому палата признала противоречащей Конституции норму, в которой информация о национальности включена лишь в электронный чип и не указывается в открытом текстовом виде паспорта.

Во исполнение решения Конституционной палаты 14 декабря 2020 года правительство приняло постановление, которое предоставляет право гражданам республики указывать свою национальность в ID-паспортах. Таким образом, с 16 декабря 2020 года у граждан Кыргызской Республики появилось право указывать свою национальность в новых биометрических ID-паспортах.

Теперь каждый гражданин при получении паспорта по желанию может указывать свою национальность, а может и не указывать.

Можно сказать, что мы защитили конституционные права тех, кто гордится своей национальностью и хочет открыто указывать этническую принадлежность в самом главном документе для человека - паспорте.

Кыргызстан - одно из недооцененных направлений для туризма, в том числе российского. Что Кыргызстан готов сделать для привлечения туристов?

Садыр Жапаров: Возможность отдыха и туризма в Кыргызстане не является для россиян неким новшеством, поскольку во времена СССР проведение велосипедного туризма, скалолазания, альпинизма и дальних походов в Киргизской ССР было очень известно и популярно.

Советские путеводители включали в себя горные маршруты нашей страны. Так, например, ведущий советский туристический журнал "Турист" публиковал много статей о туристических маршрутах Киргизской ССР.

Кроме того, в советское время ежегодно на побережье Иссык-Куля для прохождения реабилитации, лечения и отдыха направляли космонавтов. Это говорит о том, что Иссык-Куль обладает уникальным природным климатом и почти идеальными условиями для восстановления здоровья.

Сохранившаяся природа и чистая экология величайших горных вершин и плодородных долин - это визитная карточка Кыргызстана для туристов.

Значительную часть туристов сегодня привлекают именно особенности национальной культуры, истории и искусства кыргызского народа - самый крупный в мире эпос "Манас", Великий шелковый путь, особенности народно-прикладного ремесленного искусства, самобытность и оригинальность юрты, соколиная охота, конная игра кок-бору, произведения выдающегося мирового писателя Чингиза Айтматова, ставший известным всему миру проект Всемирные игры кочевников, а также исторические памятники прошлого, такие как Башня Бурана, комплекс Манас-Ордо, Сулайман-Тоо, Таш-Рабат, историко-культурный комплекс Узген и т.д.

Необходимо отметить, что вступление республики в Евразийский экономический союз только приблизило страну для российских туристов.

За последние годы количество туристов из России в нашу страну только растет.

Как всем известно, в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции мировая туристическая отрасль потерпела большие убытки. Кыргызстан не стал исключением. Из-за ограничительных мер между странами мы не смогли принять туристов.

Несмотря на это, мы с оптимизмом смотрим на будущее нашей туристической отрасли и будем прилагать все усилия для развития этого сектора и улучшения условий для туристов.

Особая роль в развитии всех видов туризма в конечном итоге отводится человеческому фактору, а именно рядовым жителям страны. Народ Кыргызстана обладает великим даром гостеприимства, открытости к человеческому общению и толерантности. Об этих качествах народа известно далеко за пределами страны, и эти высокие качества наших жителей создают великолепный туристический имидж Кыргызстана.

В условиях нового времени, связанного с пандемией коронавируса, Кыргызстан имеет большие преимущества по организации рекреационного туризма. Туристы из России также предпочитают рекреационный вид отдыха, проводя время на озере Иссык-Куль с применением различных народных лечебных процедур, а также прохождением по Великому шелковому пути и посещением святых и культовых мест.

На предстоящий туристический сезон наши санатории и пансионаты возобновят работу и подготовят максимально комфортные условия для иностранных туристов.

Какие национальные сувениры вы бы посоветовали приобрести на память туристам, приехавшим в Кыргызстан? Какие национальные кыргызские блюда вы рекомендовали бы попробовать и как часто их готовят в вашей семье?

Садыр Жапаров: Войлок имеет особую ценность для кыргызского народа, и в быту кочевников он являлся незаменимым материалом. Поэтому я бы посоветовал туристам забирать на память изделия из натурального войлока. Это ремесло передается из поколения в поколение на протяжении многих веков, поэтому изделия из этого материала имеют историческую и культурную ценность.

Что касается блюда, так как мясо занимает особое место в национальной кухне, я бы порекомендовал отведать уникальное блюдо кыргызских охотников таш-кордо. Для его приготовления готовилась специальная яма глубиной около одного метра, расставляли по стенкам камни, разжигали костер. Когда оставался раскаленный уголь, на раскаленные камни раскладывалась туша животного, сверху это все покрывалось ветками, шкурой и засыпалось землей. Такое блюдо готовить в домашних условиях довольно хлопотно, поэтому лучше всего его готовить по особым случаям.

Ну и, конечно, говоря о национальной кухне, нельзя не упомянуть наш знаменитый бешбармак. Он готовится почти во всех семьях нашей страны, и моя семья не является исключением, мы также любим это блюдо.