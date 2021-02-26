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26.02.2021,  
12:51
Текст:  Николай Грищенко

Самую большую подлодку ВМС США сравнили с "Акулой"

Самую большую подлодку ВМС США типа Ohio сравнили с тяжелым подводным ракетным крейсером стратегического назначения проекта 941 "Акула".

Для наглядности Covert Shores публикует инфографику, на которой наглядно показаны габариты подлодок. Обе субмарины в несколько раз превосходят по размерам среднестатистический американский дом площадью 2300 квадратных футов (около 213 квадратных метров). Однако Ohio по сравнению с "Акулой" не выглядит такой уж большой.

Фото: Павел Львов \ РИА Новости
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И это неудивительно. Подводный крейсер проекта 941, по классификации НАТО -Typhoon, имеет надводное водоизмещение - 23 200 тонн и подводное - 48 000 тонн, за что "Акула " получила неофициальное прозвище "Водовоз". Длина корпуса субмарины - почти 173 метра, а осадка - 11 метров.

Американская Ohio имеет длину 171 метр и осадку 11 метров, но почти вдвое уступает по ширине советскому подводному монстру - 13 метров против 23. Надводное водоизмещение субмарины - 16 700 тонн, подводное - 18 700 тонн.

Причины превосходства "Акулы" заложены в оригинальной конструкции корабля, представляющего собой своего рода катамаран с двумя прочными корпусами, между которыми размещены 20 шахт с межконтинентальными баллистическими ракетами. Большие размеры позволили создать для экипажа комфортные условия проживания.

На вооружении ВМФ России остается одна подводная лодка проекта 941 "Дмитрий Донской". Подводный крейсер прошел модернизацию и несет службу на Северном флоте.

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