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26.02.2021 18:41
Рубрика: Культура

Сериалы "Новенький" и "Естественный отбор" продлены на второй сезон

Текст: Сусанна Альперина
Институт развития Интернета - ИРИ объявил о том, что поддержит 40 проектов. Именно они стали победителями первой сессии конкурсного отбора 2021 года.

Первая сессия приема заявок проектов для финансирования в 2021 году проходила со 2 по 20 ноября 2020 года. На рассмотрение поступила 451 заявка, победителями выбраны 40 будущих фильмов и сериалов. Все они будут профинансированы в рамках нацпроекта "Культура". На них выделят более 1,1 млрд рублей.

Фото: Предоставлено Одноклассники
Показ сериала "Одноклассников" стартует 25 марта

Вторая сессия приема заявок проходила с 23 ноября 2020 года по 19 февраля 2021 года - ее результаты пока неизвестны. А третья сессия стартует 15 марта 2021 года, так что можно успеть подать свой проект.

Кто принимал решения? Наблюдательный совет конкурсного отбора под председательством первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. В его состав входят режиссер Тимур Бекмамбетов, писатель Александр Цыпкин, глава студии "Анимаккорд" Дмитрий Ловейко, гендиректор "Яндекса" Елена Бунина, гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, председатель комитета по культуре Госдумы Елена Ямпольская, видеоблогер Амиран Сардаров, гендиректор Russia Today Маргарита Симоньян и другие.

В числе первых победителей 2021 года - проекты о войне, а также посвященные внутреннему туризму, истории страны, волонтерству, образованию. Шесть из 40 - художественные сериалы, причем четыре из них - продолжение проектов прошлого года.

"Постепенно у нас формируется своеобразный пул постоянных конкурсантов и проектов, которые уходят на второй, третий сезон. В рамках первой сессии эксперты и жюри поддержали 10 таких", - рассказывает генеральный директор ИРИ Антон Ключкин.

Среди них - продолжение постапокалиптического сериала "Молодые и сильные" по повести Олега Дивова, новые сезоны сериала "Естественный отбор" о неудачных свиданиях, сериала "Новенький" о буллинге в школе и тик-ток-сериала Youngzterz.

В числе новинок - комедийный детектив под рабочим названием Fact checker - о блогере, который говорит о таких явлениях, как фейки, даркнет и угрозы мошеннических схем.

Фото: видеосервис START
Объявлена дата выхода сериала "Вампиры средней полосы"

Великой Отечественной войне посвящены продолжение серии художественных роликов "Про людей и про войну" и новая 27-минутная короткометражка "Героев не едят" о семилетнем мальчике, сражающемся за жизнь в оккупированной деревне на окраине блокадного Ленинграда.

Сразу два фильма приурочены к юбилею полета Юрия Гагарина в космос: "Юра, мы гордимся!" и "Грандиозный человек". Среди документальных проектов - сериал о начинающих и уже состоявшихся фермерах и "Смена мест", где герой на один день меняет профессию. Также получит поддержку серия видеороликов под рабочим названием "Супергерои России".

Председатель конкурсного комитета, гендиректор АНО "Диалог" Алексей Гореславский отмечает, что с каждым разом оценивать и отсеивать проекты становится все сложнее. По его словам, это связано в первую очередь с качеством проектов, которое существенно выросло. Гореславский также не исключил, что в будущем появится своеобразный резерв проектов: "Если кто-то отказывается от заключения договора, то мы можем провести заочное голосование конкурсного комитета и поддержать проект, которому, например, не хватило одного голоса члена комитета, но который попал в короткий список и отвечает нашим целям и задачам".

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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