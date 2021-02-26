Шойгу: Дальность применения систем радиоэлектронной борьбы выросла в 3,5 раза

Он отметил, что при создании их разработчики учитывали перспективы развития систем управления войсками и оружием иностранных армий. "Поставка этой техники в войска позволила существенно расширить номенклатуру подавляемых радиоэлектронных средств вероятного противника и увеличить дальность применения в 3,5 раза", - подчеркнул Шойгу.
Министр рассказал, что Министерство обороны совместно с научным и оборонно-промышленным комплексом создали современные комплексы помех наземного, воздушного и морского базирования во всех звеньях управления, многие из которых не имеют аналогов в мире.
Шойгу уточнил, что за последние три года армия получила более тысячи единиц техники РЭБ. "В том числе малогабаритные передатчики помех, работающие полностью автономно", - добавил он.
Глава Минобороны подчеркнул, что комплексы и средства РЭБ уже подтвердили свою высокую эффективность в боевых условиях. В частности они хорошо проявили себя в Сирии. "И еще один положительный момент, который важно отметить, - наращивание боевых возможностей войск РЭБ проводилось не за счет увеличения штатной численности, а путем улучшения характеристик создаваемой техники и ее многофункциональности", - отметил министр.