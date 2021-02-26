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26.02.2021 11:18
Рубрика: Власть

Шойгу: Дальность применения систем радиоэлектронной борьбы выросла в 3,5 раза

Текст: Александр Степанов
Россия значительно расширила диапазон подавляемых радиоэлектронных средств вероятного противника благодаря разработке новейших комплексов радиоэлектронной борьбы. Как заявил глава минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, сейчас разработаны 19 новейших образцов техники радиоэлектронной борьбы, в том числе на воздушных носителях.
Фото: Vitaly V. Kuzmin/ wikimedia.org Фото: Vitaly V. Kuzmin/ wikimedia.org
Фото: Vitaly V. Kuzmin/ wikimedia.org

Он отметил, что при создании их разработчики учитывали перспективы развития систем управления войсками и оружием иностранных армий​​​. "Поставка этой техники в войска позволила существенно расширить номенклатуру подавляемых радиоэлектронных средств вероятного противника и увеличить дальность применения в 3,5 раза", - подчеркнул Шойгу.

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Министр рассказал, что Министерство обороны совместно с научным и оборонно-промышленным комплексом создали современные комплексы помех наземного, воздушного и морского базирования во всех звеньях управления, многие из которых не имеют аналогов в мире.

Шойгу уточнил, что за последние три года армия получила более тысячи единиц техники РЭБ. "В том числе малогабаритные передатчики помех, работающие полностью автономно", - добавил он.

Глава Минобороны подчеркнул, что комплексы и средства РЭБ уже подтвердили свою высокую эффективность в боевых условиях. В частности они хорошо проявили себя в Сирии. "И еще один положительный момент, который важно отметить, - наращивание боевых возможностей войск РЭБ проводилось не за счет увеличения штатной численности, а путем улучшения характеристик создаваемой техники и ее многофункциональности", - отметил министр.

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