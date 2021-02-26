Синоптик рассказал, когда в Россию придет весна

Весна придет в Московский регион не раньше апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в эфире радио "Комсомольская правда".

Для марта будет характерна резкая смена погоды. Понижение температуры до минус 10-15 градусов будет сменяться резким потеплением до плюс пяти градусов.

"Если мы будем подразумевать резкие и быстрые изменения метеорологических условий, то это надолго. Если говорить про Центральную часть европейской России, то большая часть марта пройдет под девизом - "резкая смена погоды". Мы будем ощущать понижение температуры до минус 10-15 градусов", - пояснил синоптик.

Такие метеорологические качели будут характерны для центра и севера европейской России, по крайней мере, до конца первой декады первого весеннего месяца и последние дни февраля. Оттепель поднимется на свой пик до плюс 3-5 градусов, а это на 8 градусов выше, чем должно быть по климату.