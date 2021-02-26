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26.02.2021 21:30
Рубрика: В мире

СНБО пообещал выявить всех украинцев с двойным гражданством

Текст: Константин Волков

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рекомендует гражданам Украины отказаться от второго гражданства, "чтобы не получить проблем в будущем".

Фото: REUTERS
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"Что касается двойного гражданства, речь будет идти обо всех гражданах Украины. Мы будем иметь информацию по всем гражданам, есть ли у них двойное или множественное гражданство", - заявил Данилов 26 февраля после заседания СНБО.

Он также отметил, что правительство Украины в течение двух месяцев должно создать механизм, который позволит выявлять наличие двойного гражданства у любого украинца.

Особое внимание Данилов уделил депутатам и сотрудникам СНБО.

"Что касается ситуации с теми господами, у которых сегодня есть депутатские мандаты, которые занимают другие избирательные или другие должности в аппарате Совета национальной безопасности и обороны, сейчас у кого такое есть, я всем советую в ближайшее время выйти из другого гражданства, чтобы не создавать себе неприятности", сказал он.

В качестве примера секретарь СНБО привел скандально известного украинского бизнесмена и олигарха Игоря Коломойского. По словам Данилова, тот не сможет занимать какую-либо государственную должность на Украине, пока не откажется от других гражданств.

Фото: twitter@Gloriarus49
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Кроме вопроса о гражданстве Данилов заявил о предателях среди украинских высокопоставленных военных.

"Сегодня (на заседании СНБО - "РГ") мы рассматривали вопрос относительно тех должностных лиц, которые состояли в высшем офицерском состав, которые предали нашу страну, - сказал он. - И было принято решение относительно 10 лиц лишить их всех государственных наград. Они лишены всех званий. Ни одного звания у них больше нет. К ним применен максимальный пул санкций, которое позволяет наше законодательство".

Среди попавших в черный список - экс-министр МВД Виталий Захарченко и бывший глава СБУ Александр Якименко.

Секретарь СНБО подчеркнул, что "эти люди не находятся на территории Украины, но у них на территории Украины есть собственность и активы, которые после подписания президентом соответствующего указа касательно лишения их государственных наград и медалей попадут под санкции".

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