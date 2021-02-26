Советские и российские БМП служат вместе с американскими М113 в Ираке

Советские и российские образцы легкой гусеничной бронетехники по-прежнему преобладают в армии Ирака. Это было продемонстрировано в ходе недавних мероприятий, посвященных 100-летию создания вооруженных сил страны.

Так, на одном из показов рядом оказались отечественные БМП-3, БМП-1, МТ-ЛБ и американский М113А2.

Известно, что МТ-ЛБ массово применялись как обычные бронетранспортеры в общевойсковых соединениях во время конфликта с Ираном, в ходе событий в Кувейте, а также во время отражения американского вторжения в 2003 году.

В настоящее время "мотолыги" снова в строю. На них устанавливается различное вооружение: советские крупнокалиберные пулеметы ДШК, КПВ, китайские W-85, а также малокалиберные автоматические пушки ЗУ-23-2.

БМП-1 начали поставлять в сухопутные войска этого государства в 70-е годы, они массово задействовались с самого начала ирано-иракского конфликта, во всех других войнах Ирака.

После поражения режима Саддама Хусейна некоторое время бронемашины не использовали. В 2005 начались поставки из Греции боевых машин пехоты, ранее переданных этой стране Германией. Также велись продажи из стран бывшего Варшавского договора.

Часть такой техники, оставшейся в наследство от прежнего режима, возвратили в строй после ремонта.

Иракские военные пытались модернизировать БМП-1, заменив штатные 73-мм орудия "Гром" на 23-мм пушки.

В настоящее время в войсках осваивают новейшие российские БМП-3М, оснащенные современными прицельными комплексами с тепловизорами и оборудованные дополнительной защитой.

Что же касается имеющихся американских М113, то иракские военные стремятся усилить их огневую мощь, устанавливая более мощное вооружение, часто советского производства.