Специалист оценил вредное влияние майнинга биткоина на климат

Из-за майнинга биткоина в атмосферу поступило от 37 до 70 миллионов тонн углекислого газа. Решить проблему возможно с применением экологически безвредных технологий.

Как рассказал РИА Новости руководитель проектного направления Инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев, это использование энергоэффективного оборудования и переход на "зеленую" энергию.

Общемировой объем энергозатрат на майнинг биткоина находится в диапазоне 75-125 миллиардов киловатт-час в год, из них шесть процентов приходится на Россию. Но доля нашей страны к концу этого года, по прогнозам специалистов, значительно увеличится.

По словам Бокарева, на транзакцию в сети биткоин уходит больше электроэнергии, чем на другие методы передачи денег. Но здесь надо учитывать не потребление электроэнергии на майнинг, а весь климатический след, ведь работа банковской сферы не ограничивается транзакциями по картам и должна быть оценена полностью.