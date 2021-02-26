Справку о размере пенсии можно получить на портале госуслуг

В 2020 году услуга была доступна в личном кабинете пользователя на сайте ПФР - ей воспользовались более 500 тысяч раз. "До конца 2021 года все услуги и сервисы, доступные в личном кабинете на сайте ПФР, будут переведены на портал госуслуг. Это сделает получение услуг в социальной сфере более удобным и быстрым", - отметил замглавы Минтруда Алексей Скляр.

Пользователи портала смогут получить справку с информацией, на какие льготы он может рассчитывать, на какой срок они установлены, как они будут предоставлены (в форме выплат или другим способом).

"Совместно с Минтрудом России мы реализуем масштабный проект по цифровой трансформации услуг социальной сферы. По итогам 2020 года всего около 100 тысяч жителей страны воспользовались правом на получение набора социальных услуг. По нашей оценке, вывод данных сервисов на портал госуслуг увеличит интенсивность их использования нашими гражданами", - сообщил замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев.