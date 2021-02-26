"Спутник V" разрешен к применению в Молдавии

Молдавия стала 38-й страной, где одобрено применение вакцины "Спутник V". Об этом сообщили в пятницу, 26 февраля, в РФПИ.

Препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами, а суммарное население стран, готовых применять для борьбы с COVID-19 нашу вакцину, составляет более 1,1 миллиарда человек.

В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован также в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе и Гватемале.