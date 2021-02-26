США ввели санкции в отношении 76 граждан Саудовской Аравии по делу Хашкаджи

76 граждан Саудовской Аравии попали под санкции США в связи с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи, передает ТАСС фрагменты заявления госсекретаря Энтони Блинкена.

"Госдепартамент США предпринял действия, чтобы ввести визовые ограничения против 76 саудовских подданных, которые, как считается, угрожали диссидентам за рубежом, фигурировали в деле об убийстве Хашкаджи, но не только в нем", - говорится в заявлении.

Напомним, что 2 октября 2018 года Хашкаджи пропал после посещения генерального консульства своей страны в Стамбуле. Позже выяснилось, что он был убит в диппредставительстве в ходе конфликта.