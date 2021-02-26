Таиланд снимает введенные из-за пандемии ограничения на курортах

Бангкок заявил 26 февраля, что приступает к постепенному снятию антикоронавирусных ограничений в регионах, где улучшается эпидемиологическая обстановка. Об этом сообщает Управление по туризму Таиланда.

Соответствующий список провинций, внесенных в "зеленую зону", был расширен с 35 до 54 (всего в королевстве 77 провинций). В него вошли и туристические регионы Пхукет, Лопбури, Чиангмай, Чианграй, Лампанг, Транг.

В провинциях "зеленой зоны" открываются развлекательные заведения, бары, кафе и рестораны. Спа и массажные салоны смогут работать при условии ограниченного допуска клиентов. Разрешены музыкальные и танцевальные вечера.

Ранее заявлялось, что в 2021 году Таиланд готов принять порядка 10 миллионов туристов из-за рубежа. Это на треть больше, чем в 2020 году (6,7 миллиона человек), но значительно меньше по сравнению с 2019 годом, когда в Таиланде отдохнули порядка 40 миллионов человек.

Между тем из-за длительных изоляционных мер туристическая отрасль Таиланда, составляющая 16-20 процентов ВВП, находится сейчас в критическом состоянии.