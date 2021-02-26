Таможня должна перечислить в бюджет в 2021 году почти 5 трлн рублей

План по перечислениям в бюджет для Федеральной таможенной службы на 2021 год составляет почти пять триллионов рублей. Об этом заявил на коллегии ФТС министр финансов Антон Силуанов.

"Необходимо мобилизовать все резервы таможенных органов для обеспечения тех плановых заданий, которые учтены в бюджете по сбору налогов и платежей в сумме почти пяти триллионов рублей", - заявил Силуанов.

По словам министра, доходы Федеральной таможенной службы - важный источник пополнения бюджета.

В 2020 году ФТС перевыполнила плановый показатели, установленные правительством, на 7%. При этом по сравнению с 2019 годом поступления снизились на 17,1% - до 4,75 триллиона рублей.