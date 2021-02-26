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26.02.2021 12:46
Рубрика: Экономика

Таможня должна перечислить в бюджет в 2021 году почти 5 трлн рублей

Текст: Михаил Загайнов

План по перечислениям в бюджет для Федеральной таможенной службы на 2021 год составляет почти пять триллионов рублей. Об этом заявил на коллегии ФТС министр финансов Антон Силуанов.

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"Необходимо мобилизовать все резервы таможенных органов для обеспечения тех плановых заданий, которые учтены в бюджете по сбору налогов и платежей в сумме почти пяти триллионов рублей", - заявил Силуанов.

По словам министра, доходы Федеральной таможенной службы - важный источник пополнения бюджета.

В 2020 году ФТС перевыполнила плановый показатели, установленные правительством, на 7%. При этом по сравнению с 2019 годом поступления снизились на 17,1% - до 4,75 триллиона рублей.

Экономика Казна Федеральный бюджет Правительство Минфин ФТС

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