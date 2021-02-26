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26.02.2021 14:13
Рубрика: Культура

Театры России будут давать спектакли по единому гастрольному плану

Текст: Инга Бугулова
В России создан единый гастрольно-концертный план на 2021 год - теперь ведущие театры (и частные тоже) и национальные коллективы страны будут работать по общим правилам. По словам министра культуры Ольги Любимовой, "воссоздается одно из главных достижений прошлого - единая гастрольная система страны, которая формируется по понятным, прозрачным правилам и охватывает всю территорию России".

Гастрольный план такого рода подготовлен впервые за последние 30 лет. Работу над ним начали в 2020 году, тогда "Росконцерт" получил свыше 500 заявок от государственных организаций, которые рассчитывали на поддержку своих выездных показов и выступлений.

Фото: iStock
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- Такое рекордное количество запросов говорит о том, что потребность в гастролях различных творческих коллективов страны растет год от года, - уверена Ольга Любимова.

Всего в 2021 году в гастрольных проектах примут участие 250 театров и 26 национальных коллективов, их постановки и концерты увидят зрители во всех регионах страны. Помимо федеральной, зарубежной, межрегиональной, студенческой и детско-юношеской гастрольных программ, добавится поддержка гастрольной деятельности негосударственных (частных) театров.

- Более того, продолжается активная работа для реализации гастрольной деятельности национальных хореографических и хоровых коллективов, вокально-инструментальных ансамблей, оркестров и ансамблей народных инструментов, театров песни и танца, - отметила министр культуры.

Фото: Сергей Куксин
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Первые мероприятия по новому гастрольному плану состоятся уже в марте в Санкт-Петербурге, где пройдут показы четырех спектаклей Приморского краевого академического драматического театра им. М. Горького (Владивосток).

Культура Театр Правительство Минкультуры

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