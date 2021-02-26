Театры России будут давать спектакли по единому гастрольному плану

Гастрольный план такого рода подготовлен впервые за последние 30 лет. Работу над ним начали в 2020 году, тогда "Росконцерт" получил свыше 500 заявок от государственных организаций, которые рассчитывали на поддержку своих выездных показов и выступлений.
- Такое рекордное количество запросов говорит о том, что потребность в гастролях различных творческих коллективов страны растет год от года, - уверена Ольга Любимова.
Всего в 2021 году в гастрольных проектах примут участие 250 театров и 26 национальных коллективов, их постановки и концерты увидят зрители во всех регионах страны. Помимо федеральной, зарубежной, межрегиональной, студенческой и детско-юношеской гастрольных программ, добавится поддержка гастрольной деятельности негосударственных (частных) театров.
- Более того, продолжается активная работа для реализации гастрольной деятельности национальных хореографических и хоровых коллективов, вокально-инструментальных ансамблей, оркестров и ансамблей народных инструментов, театров песни и танца, - отметила министр культуры.
Первые мероприятия по новому гастрольному плану состоятся уже в марте в Санкт-Петербурге, где пройдут показы четырех спектаклей Приморского краевого академического драматического театра им. М. Горького (Владивосток).