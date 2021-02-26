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26.02.2021 11:26
Рубрика: Экономика

У получателей соцвыплат спросят согласие на обработку данных о счетах

Текст: Елена Манукиян
У граждан будут спрашивать согласие на использование реквизитов их банковских счетов для проактивного назначения социальных выплат. Проект постановления правительства об этом, разработанный Минтрудом, проходит общественное обсуждение на regulation.gov.ru.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Изменения позволят назначать выплаты без сбора с граждан заявлений", - пояснили в ведомстве, подчеркнув, что органы власти, предоставляющие меры соцподдержки, смогут получать информацию о реквизитах счетов граждан из Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). То есть, сведения будут поступать в систему при условии согласия, оставленного россиянами в личном кабинете на портале госуслуг.

Фото: Александр Астафьев/ТАСС
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В Минтруде рассказали, что счет для зачисления выплат можно будет выбрать из перечня, который автоматически появится на портале при указании наименования банка. При этом в случае закрытия счета или изменения реквизитов банк уведомит гражданина об этом. Нововведения исключат ошибки при начислении выплат. Так, в прошлом году из-за невозможности проверить корректные данные о реквизитах счетов в ряде случаев процесс предоставления мер соцподдержки затягивался.

"Денежные средства направлялись в банк в соответствии с данными, которые были указаны гражданами в ранее направленных заявлениях по иным выплатам. При этом многие банковские счета граждан становились неактуальными на момент выплат. На основании этого опыта нами инициативно был разработан проект постановления. Его цель - регламентировать согласие гражданина на портале госуслуг на использование конкретного счета для назначения мер соцподдержки", - уточнили в пресс-службе Минтруда.

Теперь, даже если гражданин указал неверный счет при подаче заявления, органы, представляющие меры социальной поддержки, смогут проверить в ЕГИССО их корректность и при необходимости использовать реквизиты, которые были указаны гражданином на едином портале госуслуг. Кроме этого, предусмотрено уведомление гражданина о невозможности зачисления денежных средств из-за неправильно ранее указанных реквизитов счета с одновременным предложением подать заявление об их изменении.

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