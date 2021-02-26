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26.02.2021 09:32
Рубрика: Общество

Ученые выяснили, как гаджеты влияют на психику школьников

Текст: Ксения Колесникова
Ребенок не отлипает от гаджета и даже спит с ним в обнимку? Это может быть опасно. Как показало исследование ученых МГПУ, использование экранных гаджетов сверх меры может привести к задержкам в развитии речи, внимания, памяти и мышления школьников.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Самые большие риски для развития детей связаны с экранными гаджетами, которые используются для развлечения, - цитирует РИА Новости руководителя исследовательского проекта, профессора Института педагогики и психологии образования МГПУ Сергея Степанова. - Чем раньше ребенок начинает пользоваться цифровыми устройствами, тем тяжелее могут быть последствия для развития высших психических функций. Особенно сильно это начинает сказываться в школе на способности и готовности к обучению, к саморазвитию, к творческой деятельности.

Фото: Getty Images
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По словам профессора, если использовать гаджеты умеренно и с учетом санитарных норм, то рисков можно избежать. Что говорят СанПиНы? Минимальная диагональ для монитора компьютера или ноутбука - не менее 39,6 см, для планшета - 26,6 см. Дети 1-2-х классов должны проводить за компьютером не более 20 минут, 3-4-х классов - 25 минут, 5-9-х классов - 30 минут. А старшеклассники - максимум 35 минут.

Если ребенок во время просмотра учебного фильма, программы должен что-то законспектировать в тетради, то, согласно санитарным нормам, продолжительность непрерывного использования экрана не должна превышать для детей 5-7 лет семи минут, для учащихся 1-4-х классов - десяти минут. А для учеников с 5-го по 9-й класс смотреть не отрываясь в монитор допускается не дольше пятнадцати минут. Экран гаджета должен находиться от ребенка на расстоянии не менее 50 сантиметров. Наушники можно использовать непрерывно не более часа и громкость - не более 60% от максимальной.

Однако результаты исследования МГПУ показали, что большинство школьников пользуются гаджетами для развлечения: лишь 40% родителей сказали, что их дети используют гаджеты для обучения и расширения кругозора. Норму пользования смартфоном устанавливает 66% взрослых, компьютером - 57% и планшетом - 47%. 40% ограничивает детей в использовании игровой приставки.

Выход из ситуации? Ученые предлагают очень неожиданный: по мнению специалистов МГПУ, перспективным способом предотвращения негативного воздействия экранов на школьников будет не только развитие интеллектуальных и креативных способностей детей, но и применение искусственного интеллекта в образовании.

- Динамика каждого конкретного ребенка с его затруднениями в условиях массовой школы обычно остается за рамками внимания учителя. Возможность цифровизации "учебных усилий" каждого ребенка, их накопление в Big Data-ресурсах и обработка с помощью технологий ИИ могла бы оказаться целесообразной и эффективной поддержкой как для учителя, так и для ученика, - пояснил профессор.

Сейчас ученые МГПУ совместно с Институтом психологии РАН разрабатывают технологии искусственного интеллекта , которые помогут учителю обеспечить каждому ребенку оптимальную траекторию его развития.

Общество Семья и дети

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