Установлен примерный возраст загадочных гигантских кувшинов в Лаосе

Международная команда исследователей применила передовой метод оптического анализа, который помог установить истинный возраст знаменитых огромных сосудов, буквально разбросанных по территории Лаоса.

Исследование опубликовано в журнале PLOS One, на который ссылается Science Alert. Речь идет об огромных сосудах, вырезанных из камней. Группа площадок с ними известна под общим названием Долина кувшинов. В 2019 году ей был присвоен статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Размеры этих сосудов варьируются от 0,5 до 3,5 метра, а масса некоторых из них достигает 30 тонн. У ученых нет сомнений в том, что артефакты были изготовлены в древности. Однако до сих пор достоверно не было установлено, когда это произошло. Не знают ученые и истинного предназначения данных артефактов.

В течение нескольких десятилетий исследователи предполагали, что кувшины были частью доисторической практики захоронения. Но недавно изученные местные легенды и предания предполагают, что кувшины использовались, помимо прочего, для хранения еды, алкоголя и дождевой воды.

Изучение кувшинов затруднено в связи с тем, что именно в этой долине находятся десятки тысяч неразорвавшихся бомб. Эта местность подвергалась массированным бомбардировкам ВВС США в 1960-х годах. На данный момент исследовано менее 10% этих мегалитов.

В новом исследовании ученым, наконец, удалось определить истинный возраст загадочных артефактов. Ранее считалось, что он может составлять от 1,5 до 2 тысяч лет. Анализ был проведен с использованием метода, называемого оптически стимулированной люминесценцией (OSL). Он отлично подходит для определения возраста древнего камня, из которого были вырезаны кувшины.

Данный метод позволил определить, что кувшины были установлены в долине еще в конце второго тысячелетия до нашей эры. Эти данные не согласуются с результатами радиоуглеродного анализа, проведенного в более ранних исследованиях.

В предыдущие годы ученые изучили немногочисленные человеческие останки, найденные в некоторых кувшинах. И установили, что сосудами пользовались в период между IX-XIII веками нашей эры. Впрочем, значительные временные расхождения уже нашли свое объяснение.

"Представленные в этой работе данные убедительно свидетельствуют о том, что размещение мегалитов предшествовало погребальной деятельности, связанной с кувшинами, - пишут в своей статье исследователи. - Это указывает на повторное использование кувшинов и сохранявшееся веками ритуальное значение этих мест".

Проведенное датирование проливает новый свет на историю загадочных кувшинов, но лишь слегка приоткрывает завесу тайны. Ученые все еще не знают, что за народ создал эти артефакты и как он это сделал. Ведь в Долине кувшинов попросту нет подходящего материала.

Ранее было установлено, что ближайший карьер, в котором, возможно, были добыты камни для изготовления гигантских сосудов, расположен примерно в восьми километрах от долины. Непонятно, как древняя культура, создавшая эти объекты, смогла транспортировать их на такое расстояние.