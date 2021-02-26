В Беларуси на экраны выходит фильм о Станиславском

На экраны Беларуси 27 февраля выходит документальный фильм о реформаторе театра Константине Станиславском "Станиславский. Жажда жизни".

Это - история о Константине Сергеевиче Станиславском, гении театра ХХ века, который благодаря силе своего таланта смог остаться настоящим художником и внутренне свободным человеком. Он создал систему перевоплощения для артистов, которой верили и верят. Система работает во всем мире, а в Минске в честь Станиславского названа улица.

Фильм построен на интервью с ведущими режиссерами и актерами театра, в числе которых Юрий Бутусов, Лев Додин, Деклан Доннеллан, Никита Михалков, Кэти Митчелл, Ивана Чаббак, Рената Литвинова, Марина Брусникина, Кирилл Серебреников, Вениамин Фильштинский, Оскарас Коршуновас. Документальный фильм рассказывает о том, как метод Станиславского влияет на их каждодневную работу, как живет и меняется сегодня театр в рамках системы мастера.

В поиске ответа на вопрос, нужен ли современному драматическому театру Станиславский, создатели фильма обнаруживают, что из искусства уходит самое главное - живой человек.

- Это фильм-расследование о том, как русская культура завоевала умы и сердца американского и европейских народов, - утверждает Алексей Тельнов, продюсер картины и генеральный директор Открытой киностудии "Лендок", где она создана.

Съемки проходили на таких культовых площадках России, как МХТ им. А.П. Чехова, который более 120 лет назад Константин Станиславский основал вместе с Владимиром Немировичем-Данченко, Школа-студия МХАТ, Театр имени Евгения Вахтангова, МДТ, Гоголь-центр, а также на площадках в Великобритании и США.

Основная режиссерская задача, - говорит режиссер Юлия Бобкова, - найти наиболее интересные отражения личности Константина Сергеевича Станиславского в современности и сделать кино об истории театра актуальным. Нам было интересно раскрыть кухню, показать, как по-разному работают самые интересные режиссеры современности. Поэтому сквозной линией фильма стала история постановки спектакля "Чайка" на сцене МХТ им. А.П. Чехова. В фильме показана уникальная кинохроника. Мы использовали в монтаже практически все существующие кадры, на которых присутствует Станиславский, и это позволило по мельчайшим фрагментам собрать в фильме его живой образ.

Фильм создан при поддержке Министерства культуры России.