В Беларуси начинается производство вакцины "Спутник V"

На крупнейшем фармпредприятии Республики Беларусь "Белмедпрепараты" запускают производство вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщили сегодня в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Это совместный российско-белорусский проект: технологию производства вакцины белорусской стороне передала российская компания "Генериум" в сотрудничестве с НИЦ имени Гамалеи и РФПИ. Фонд передал белорусской стороне всю необходимую документацию и биологический материал, а также помог с выбором и закупками необходимого оборудования и расходных материалов.

Первые валидационные (пробные) серии вакцины уже выпущены, и теперь предстоит проверить стабильность препарата. Если результат будет положительным, предприятие приступит к наработке промышленных серий вакцины.

В перспективе в Беларуси должны запустить полный цикл производства "Спутника V": РФПИ и партнеры тестируют такую технологию. Выпуск вакцины на площадках "Белмедпрепаратов" позволит полностью обеспечить потребность Беларуси в вакцине против COVID-19, отмечается в сообщении РФПИ.

Беларусь первой после России официально зарегистрировала "Спутник V" в декабре прошлого года на основании данных о результатах клинических исследований (КИ), проведенных в России, а также собственных КИ, которые стали первыми испытаниями нашего препарата за рубежом.

"Совместное производство вакцины "Спутник V" - важный этап взаимодействия между нашими странами, - заявил сегодня министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. - Промышленная кооперация и развитие сотрудничества позволяют реализовывать такие значимые совместные проекты для эффективной защиты населения Республики Беларусь. Между нашими странами также достигнута договоренность о начале работ по совершенствованию и модернизации лабораторной базы в Беларуси". Прорабатывается вопрос создания там полномасштабного производства российской вакцины, - отметил министр.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, фонд вместе с партнерами готовы уже в ближайшем будущем вывести производство на мощности, достаточные для полного удовлетворения потребностей в вакцине. "Налаживание собственного производства позволит существенно нарастить масштабы вакцинации при отсутствии логистических издержек", - отметил Дмитриев.

Кроме того, глава РФПИ отметил, что после вывода производства "Спутника V" на полную мощность, Беларусь сможет поставлять вакцину в другие страны.

"Мы видим, что Беларусь может производить вакцину не только для себя. После удовлетворения внутреннего спроса возможно также экспортировать вакцину в третьи страны, что поможет и им в борьбе с пандемией, хотя, безусловно, приоритетом является вакцинация граждан России и Беларуси", - цитирует Кирилла Дмитриева белорусское агентство БЕЛТА.