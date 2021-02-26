В мире
26.02.2021 17:33
Текст: Константин Волков

В Беларуси разлиты первые серии вакцины "Спутник V"

В Беларуси разлиты первые валидационные серии российской вакцины против коронавируса "Спутник V", об этом сообщает 26 февраля сообщает государственное новостное агентство страны БелТА со ссылкой на министра здравоохранения республики Дмитрия Пиневича.

Фото: kremlin.ru
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Производство препарата в Беларуси запускают Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компании "Генериум" и "Белмедпрепараты". Наработка промышленных серий "Спутник V" начнется после получения результатов стабильности первых серий, отметил Пиневич.

Также РФПИ вместе с партнерами изучает возможность налаживания на территории Беларуси технологии полного цикла производства "Спутник V".

Беларусь стала первой после России страной, официально зарегистрировавшей у себя "Спутник V", регистрационное удостоверение было выдано 21 декабря 2020 года, а клинические испытания вакцины идут в республике с октября прошлого года.

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