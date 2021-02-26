В Болгарии призвали к закупке "Спутника V"

Председатель Болгарской социалистической партии (БСП) Корнелия Нинова призвала правительство рассмотреть возможность закупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом она заявила в рамках своего выступления в парламенте.

В БСП, второй по силе политической структуре республики, убеждены, что подобный шаг компенсирует недостаток поставок в страну препаратов производства AstraZeneca и Moderna. "Болгария находится на одном из последних мест в Европе по доле вакцинированных, - подчеркнула Нинова. - Гораздо лучше ситуация в соседних с нами государствах - Сербии, Турции, Греции, где процент прошедших вакцинацию вчетверо выше".

Лидер БСП также обвинила правительство премьер-министра Бойко Борисова в неспособности справиться с негативными последствиями кризиса, вызванного распространением COVID-19. "Так как мы не можем ожидать, что премьер проявит смелость в текущей ситуации, мы берем инициативу на себя, - отметила Нинова. - Настаиваем, чтобы парламент обязал болгарское правительство начать двусторонние переговоры с Россией по поставке вакцины "Спутник V", как это сделали Венгрия, Израиль и Словения".

Сам Борисов накануне также выразил возмущение несоблюдением западными партнерами договоренностей в отношении количества поставок препаратов в балканскую республику.