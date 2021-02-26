В Эстонии на фоне роста заболеваемости закончилась вакцина от коронавируса

В то время, как в Эстонии более 18 процентов тестов на коронавирус оказываются положительными, то есть может быть болен каждый пятый житель, в стране практически не осталось вакцин. Об этом заявил 26 февраля на пресс-конференции глава департамента здоровья Эстонии Юллар Ланно.

По его словам, ситуация "сверхкритичная", поскольку "вакцины у департамента здоровья на нуле. Нет смысла создавать впечатления, что вакцины где-то застряли. У департамента здоровья их нет, так как на складе они на нуле". Так, вакцины AstraZeneca не осталось совсем, Pfizer осталось около одного процента, и несколько тысяч доз Modernа.

Также Ланно опасается, что в республике может не хватить коечного фонда. "Все ближе момент, когда плановое лечение станет минимальным или прекратится", - предупредил он.

Население Эстонии составляет 1,3 миллиона человек. При этом вакцинировано хотя бы одной дозой чуть более 100 тысяч жителей. При этом каждый день выявляется более тысячи заболевших. Так, 26 февраля зафиксировано 1204 случая, днем ранее - 1154.