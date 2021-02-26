В Гонконге началась вакцинация населения от коронавируса

В Гонконге началась массовая вакцинация населения от COVID-19. Первыми бесплатно привиться от коронавируса смогут пенсионеры, медицинские работники, сотрудники транспортных, иммиграционных и прочих служб.

Местных жителей призывают записываться на уколы онлайн. Специальной системой бронирования уже воспользовались 70 тысяч человек, очередь - на две недели вперед, пишет ТАСС. Вне очереди прививку от коронавируса сделали главе администрации Гонконга Кэрри Лам и членам ее кабинета.

Что интересно, эпидситуация в Гонконге начала улучшаться еще до массовой вакцинации населения от SARS-CoV-2. Всего же в мегаполисе выявлено 10 927 случаев заражения коронавирусом. С 18 февраля в городе вновь открылись спортзалы, салоны красоты, кинотеатры и парки развлечений. Однако бары, ночные клубы, караоке-залы и бассейны пока остаются закрытыми.