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26.02.2021 05:54
Рубрика: В мире

В Гонконге началась вакцинация населения от коронавируса

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

В Гонконге началась массовая вакцинация населения от COVID-19. Первыми бесплатно привиться от коронавируса смогут пенсионеры, медицинские работники, сотрудники транспортных, иммиграционных и прочих служб.

Фото: iStock
В Гонконге впервые оцепили район для тестирования на коронавирус

Местных жителей призывают записываться на уколы онлайн. Специальной системой бронирования уже воспользовались 70 тысяч человек, очередь - на две недели вперед, пишет ТАСС. Вне очереди прививку от коронавируса сделали главе администрации Гонконга Кэрри Лам и членам ее кабинета.

Что интересно, эпидситуация в Гонконге начала улучшаться еще до массовой вакцинации населения от SARS-CoV-2. Всего же в мегаполисе выявлено 10 927 случаев заражения коронавирусом. С 18 февраля в городе вновь открылись спортзалы, салоны красоты, кинотеатры и парки развлечений. Однако бары, ночные клубы, караоке-залы и бассейны пока остаются закрытыми.

В мире Восточная Азия Китай Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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