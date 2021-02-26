В Госдуме предложили запретить продажу животных в зоомагазинах

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил запретить торговлю животными в зоомагазинах и на птичьих рынках.

Парламентарий от "Единой России" пояснил, что условия содержания животных там можно приравнять к жестокому обращению. Он назвал их "безобразными".

Бурматов пояснил, что животные могут находиться на месте продажи месяцами без нормальной вентиляции, зачастую с недостаточным отоплением и неправильным питанием. "Про птичьи рынки я вообще молчу - это форменное безобразие", - добавил он.

Животные, по его словам, порой подолгу находятся там "в состоянии абсолютно неадекватном".

Бурматов также заявил, что категорически против введения налогов для владельцев домашних животных. "Любые налоги на животных приведут только к одному - у нас начнут выкидывать животных на улицу, начнут избавляться от них", - пояснил он. При этом, подчеркнул депутат, речь не идет о разведении животных.