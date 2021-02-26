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26.02.2021 15:20
Рубрика: Власть

В Госдуме уточнили наказание за оскорбление ветеранов

Текст: Татьяна Замахина
Стали известны детали новой инициативы об уголовном наказании за публичное оскорбление ветеранов ВОВ. Поправки на эту тему Госдуме предстоит рассмотреть во втором чтении.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Изменения предлагается внести в уже прошедший первое чтение законопроект о защите исторической памяти, который изначально предусматривал только распространение действующей статьи о наказании за реабилитацию нацизма на такие преступления, совершенные в интернете.

В Госдуму внесены поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов

Детали внесенных поправок приводит ТАСС. Согласно документу, без отягчающих обстоятельств возможен штраф в размере до трех миллионов рублей, либо же принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Если же преступление совершено группой лиц либо через СМИ и интернет, то штраф составит от 2 млн до 5 млн рублей, а срок лишения свободы - до пяти лет.

Административный штраф при этом предлагается поднять за реабилитацию нацизма в целом - с 3 млн до 5 млн руб. Речь о публичном распространении информации, отрицающей факты, установленные Нюрнбергским трибуналом.

Авторами поправок, как ранее сообщалось, выступили вице-спикер ГД Ирина Яровая, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета по информполитике Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский. К депутатам от "Единой России" присоединились представители всех фракций Госдумы.

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