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26.02.2021 20:28
Рубрика: В мире

В Индонезии установили крест на могиле российского моряка

Текст: Константин Волков

Посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева вместе с российскими военными атташе посетили город Сабанг в провинции Ачех на северной оконечности острова Суматра, где провели памятную церемонию на могиле русского моряка Сергея Хохлова, сообщает МИД РФ.

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Священник Илья Мельниченко отслужил панихиду над могилой и освятил православный крест, установленный перед приездом дипломатов.

Могила лейтенанта Сергея Хохлова находится рядом с Суматрой на маленьком острове Вех - самом западном острове Индонезии.

Как сообщает МИД РФ в исторической справке, лейтенант броненосца "Полтава" Сергей Васильевич Хохлов погиб в результате несчастного случая 27 февраля 1901 года во время эскадренного перехода корабля ВМФ Российской империи из Кронштадта в Тихий океан.

Во время похода броненосца "Полтава" из Кронштадта в Тихий океан через Средиземное море, 27 февраля (12 марта) 1901 года на стоянке в заливе Сабанг на острове Пало-вэй (теперь остров Вех) при подготовке к переходу в Гонконг у правого якоря лопнул гак отводного блока кат-шкентеля, ударом блока был убит лейтенант Сергей Васильевич Хохлов - вахтенный начальник и ротный командир броненосца "Полтава".

Фото: iStock
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На следующий день на корабле был приспущен флаг и гюйс по случаю заупокойной обедни и панихиды. Голландские суда также приспустили флаги (Индонезия в то время была колонией Нидерландов).

После панихиды гроб поставили на полубаркас и доставили на берег для погребения в сопровождении полуроты в строю, команды и офицеров. При свезении гроба на берег были произведены три выстрела по Уставу, после чего подняты флаг и гюйс. Тело лейтенанта Хохлова было погребено на отведенном комендантом месте в ряду похороненных голландских офицеров. Вся колония присутствовала при этой церемонии, могила была засыпана цветами и венками как от судна, так и от членов европейской колонии, явившихся для выражения соболезнований с семьями. Голландская воинская часть при проходе гроба отдавала почести. Комендант взял на себя установку памятника.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия

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