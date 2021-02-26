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26.02.2021 18:03
Рубрика: Общество

В Китае нашли окаменелую рептилию с двумя бивнями

Текст: Денис Передельский

Исследовательская команда во главе с Лю Цзюнем из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук обнаружила останки рептилии, обитавшей примерно 255-252 миллиона лет назад.

Фото: iStock
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Исследование опубликовано в научном журнале PeerJ, а коротко о нем сообщает CGTN News. Окаменелые останки существа, известного как турфанодон (Turfanodon), были обнаружены в формации Наньбаогоу на территории автономного района Внутренняя Монголия, на севере Китая.

Возраст окаменелости, которая сохранилась достаточно хорошо, составляет от 252 до 255 миллионов лет. Ученые считают, что эта рептилия относилась к роду растительноядных дицинодонтов. Кстати, подобное существо впервые найдено в тропической климатической зоне.

Дицинодонты - это рептилии, похожие на млекопитающих, обладавшие двумя бивнями. Они обитали по всему миру в пермский и триасовый периоды. Турфанодон - это вымерший род дицинодонтов. Эти существа вырастали до двух метров в длину. Найденные окаменелости были идентифицированы в качестве нового, ранее неизвестного науке вида. Китайские палеонтологи дали ему название Turfanodon jiufengensis.

Фото: wikipedia.org
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До сих пор считалось, что турфанодоны обитали только в умеренной зоне. Ученые не раз находили останки другого, куда более известного вида - Turfanodon bogdaensis. И каждый раз это происходило в умеренной зоне.

Новая же находка доказывает, что рептилии Turfanodon являются первым известным науке родом дицинодонтов, представители которого обитали в обеих климатических зонах.

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