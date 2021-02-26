В коттеджном поселке "Березки River Village" открылась ледовая арена

Крытая ледовая арена в элитном коттеджном поселке "Березки River Village" (девелопер - ГК "Галс", владелец бренда "Галс-девелопмент") на Рублево-Успенском шоссе открыла свои двери 26 февраля. Для жителей и гостей комплекса приобретены 100 пар новых коньков. На торжественной церемонии открытия Ледовой арены присутствовали представители ГК "Галс", известные хоккеисты и профессиональные фигуристы.

"Сегодня мы открываем новый спортивный комплекс с крытой ледовой ареной в нашем коттеджном поселке, который теперь будет открыт для всех гостей и жителей посёлка круглый год! Мы очень рады создавать в наших проектах многогранное пространство, которое позволяет заниматься спортом, организовывать насыщенный и запоминающийся отдых для каждого. Теперь жителям Рублево-Успенского шоссе не придется преодолевать огромные, даже по меркам Москвы, расстояния, чтобы покататься на коньках или заняться спортом", - отметил Андрей Мухин, руководитель бизнес-направления "Коммерция" ГК "Галс".

Спортивный комплекс возведен в рамках создания уникальной инфраструктуры для жителей и гостей поселка "Березки River Village". Нестандартные размеры ледовой арены позволяют проводить как групповые, так и индивидуальные занятия по хоккею и фигурному катанию. Для взрослых и детей, а также для профессиональных спортсменов в комплексе предусмотрены 4 изолированные раздевалки, 2 зала для функциональных тренировок и прокат оборудования.

С 1 марта в спортивном комплексе у юных хоккеистов и фигуристов будет большой выбор занятий: для маленьких хоккеистов тренировки будут проводиться в секции "Slap Shot" и хоккейной школе "Golden Lions", а фигуристы смогут записаться в "Лигу фигурного катания" и школу "Безумные снежинки". В тренерском составе - заслуженные тренеры, мастера спорта международного класса с опытом работы больше 20 лет.

Элитный коттеджный поселок "Березки River Village" обладает прекрасной транспортной доступностью и расположен в 17 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе на территории 60 га. В составе поселка возведена 151 частная резиденция площадью от 472 до 1640 кв. м по 18 уникальным проектам на участках от 20 до 50 соток. Для удобства жильцов в поселке создана вся необходимая развлекательная, спортивная и детская инфраструктура, которая гармонично вписана в уникальное природное окружение и занимает 15% общей территории поселка. В 2019 году открылись детский сад и кампус "Горки" международной инновационной Cambridge International School, который готовит выпускников с российским государственным дипломом и дипломами Cambridge IGCSE и Cambridge International AS & A Level.

Коттеджный поселок "Березки River Village" стал победителем европейского конкурса European Property Awards 2017-2018 среди проектов из России в двух категориях: Архитектура загородного коттеджного комплекса - Multiple Residence Architecture и Многофункциональный комплекс - Mixed Use Development.

Подробная информация о проекте доступна на сайте: https://hals-development.ru

Материалы предоставлены ООО "Галс Управление активами"