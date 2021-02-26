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26.02.2021 12:54
Рубрика: В мире

В Кракове закрыт Центр русского языка и культуры

Текст: Елена Кухтенкова
Центр русского языка и культуры в Кракове, который работал в Польше с 2008 года, был закрыт администрацией Краковского педагогического университета имени Комиссии народного образования, сообщает фонд Русский мир.

"Это точно не на пользу ни одной стране. Политизировать сферу контактов между людьми недопустимо", - заявил председатель правления фонда Вячеслав Никонов и выразил сожаление, что жертвой нарастающей конфронтации становится научно-образовательное и культурное сотрудничество.

Фото: Wojtek RADWANSKI / AFP
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Польская сторона в одностороннем порядке разорвала все действующие соглашения между фондом и университетом. Русский мир узнал о принятом решении не из официального письма вуза, а от сотрудников Центра русского языка и культуры и Генерального консульства Российской Федерации в Кракове.

По мнению исполнительного директора фонда Владимира Кочина, действия педуниверситета находятся вне правового поля. И это наука для тех российских университетов, которые заключили с вузом в Кракове соглашения о сотрудничестве. Такие соглашения могут быть прекращены вне предусмотренных процедур в любой момент, что поставит наши университеты в затруднительное положение.

С сожалением восприняли закрытие Центра русского языка и культуры и в российском МИД. Так, в ходе брифинга представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Центр более десяти лет являлся одним из важных инструментов развития двустороннего взаимодействия в сфере образования.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Не промолчали и поляки. Мэр Кракова Яцек Майхоровский напомнил о большом вкладе, который вносила деятельность Центра русского языка и культуры не только в престиж университета, но и в интеллектуальную жизнь Кракова. Он отметил, что с тревогой воспринял известие о завершении деятельности Центра по инициативе руководства Педагогического университета.

Президент Кракова поставил центр в один ряд с такими признанными культурно-образовательными учреждениями, как Институт Гёте, Бритиш Кансел, Институт Сервантеса, Австрийский институт, Французский институт, Институт Конфуция, деятельность которых, по его словам, усиливает авторитет Кракова как города, открытого миру и гарантирующего широкий доступ к образованию.

Справка "РГ"

Центр русского языка и культуры в Кракове являлся одним из наиболее активных Русских центров, сеть которых создана фондом во многих странах мира. На базе центра постоянно действовали курсы русского языка, здесь же можно было сдать международный экзамен на знание русского языка как иностранного.

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