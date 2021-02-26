В Минтрансе предложили обновлять общественный транспорт на основе концессий

Обновлять парк городского пассажирского транспорта, остановочные пункты, трамвайные пути и другие части транспортной инфраструктуры хотят доверить частным инвесторам на основе концессионных соглашений. Законопроект разработал Минтранс, сейчас документ проходит согласование в заинтересованных ведомствах, рассказал директор департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Алексей Бакирей в ходе совещания в Совете Федерации.

Соглашение о концессии предполагает проведение реконструкции за счет средств частного инвестора объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности. За это инвестор получает право эксплуатировать объект, собирая доход в свою пользу.

Согласно разработанному законопроекту, передавать в концессию предполагается как недвижимые объекты инфраструктуры городского транспорта, так и сами транспортные средства. Получать доход частный инвестор будет за счет взимания платы за проезд. При этом допускаются как регулируемые, так и нерегулируемые тарифы, то есть такие, которые будет устанавливать сам инвестор.

"В финансовой модели закладывается возвратность средств не только от создания имущества и от приобретения подвижного состава, но и от осуществления непосредственно перевозок во время действия соглашения о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве или концессии", - сказал Бакирей.

Для запуска модели концессии потребуется внести изменения в законодательство, а именно - в пять федеральных законов, уточнил представитель Минтранса.

В частности, предполагается допустить возможность заключения трехстороннего концессионного соглашения. Проекты по передаче муниципального транспорта в концессию будут действовать на муниципальном уровне. Однако муниципалитеты не обладают необходимыми бюджетами, чтобы "уверенно" входить в соглашения о государственно-частном партнерстве в качестве стороны. Поэтому третьей стороной концессионных соглашений будут выступать субъекты РФ в тех случаях, когда они сами регулируют тарифы, не передавая эти полномочия на уровень муниципалитета.

"Очевидно для формулирования финансовой модели принципиально важны для частного собственника, партнера, для органа власти, органа местного самоуправления определенные гарантии с точки зрения регулирования тарифов в том числе долгосрочного", - пояснил Бакирей.

Потребуется также устранить избыточные конкурсные процедуры для инвесторов. В соответствии с действующим законодательством в случае с регулируемыми тарифами определять перевозчика на маршруте можно только на основе конкурсных процедур.

"В результате возникает глупая ситуация, когда компания, пройдя все отборочные процедуры, предусмотренные законодательством о концессии, получив право именоваться концессионером или частным партнером и вкладывать свои средства в создание имущества и приобретение подвижного состава, потом вынужден проходить повторно конкурсную процедуру на право осуществлять перевозки по маршруту, который и расположен на базе той инфраструктуры, которую создает частный партнер", - отметил Бакирей.

Еще один вопрос связан со сроком концессии. Если период концессии составит десять лет, как и срок полезного использования автобуса, то после завершения действия концессионного соглашения муниципалитету обратно будет передаваться старые автобусы. Но у трамвая срок полезного использования больше, чем у автобуса. Таким образом, сроки концессии могут быть различны.

В министерстве экономического развития поддержали в целом законопроект и включение подвижного состава в соглашения о концессии как их часть. Но если рассматривать только подвижной состав в качестве объекта концессии в министерстве считают нецелесообразным, так как после завершения концессии собственнику будет переходить транспорт с высокой степенью износа. Это противоречит сущности концессии, отметил директор департамента развития секторов экономики минэкономразвития Максим Колесников.

В Минпромторге считают, что введение концессии в городском общественном транспорте обеспечит дополнительный спрос для производителей транспорта, отметил директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак.

Представители регионов при этом указали, что городской транспорт зачастую датируется за счет бюджета. Потому перевозчики могут затребовать у региона компенсацию вложенных средств.