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26.02.2021 18:45
Рубрика: Экономика

В Минтрансе предложили обновлять общественный транспорт на основе концессий

Текст: Евгений Гайва
Обновлять парк городского пассажирского транспорта, остановочные пункты, трамвайные пути и другие части транспортной инфраструктуры хотят доверить частным инвесторам на основе концессионных соглашений. Законопроект разработал Минтранс, сейчас документ проходит согласование в заинтересованных ведомствах, рассказал директор департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Алексей Бакирей в ходе совещания в Совете Федерации.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Соглашение о концессии предполагает проведение реконструкции за счет средств частного инвестора объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности. За это инвестор получает право эксплуатировать объект, собирая доход в свою пользу.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Согласно разработанному законопроекту, передавать в концессию предполагается как недвижимые объекты инфраструктуры городского транспорта, так и сами транспортные средства. Получать доход частный инвестор будет за счет взимания платы за проезд. При этом допускаются как регулируемые, так и нерегулируемые тарифы, то есть такие, которые будет устанавливать сам инвестор.

"В финансовой модели закладывается возвратность средств не только от создания имущества и от приобретения подвижного состава, но и от осуществления непосредственно перевозок во время действия соглашения о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве или концессии", - сказал Бакирей.

Для запуска модели концессии потребуется внести изменения в законодательство, а именно - в пять федеральных законов, уточнил представитель Минтранса.

В частности, предполагается допустить возможность заключения трехстороннего концессионного соглашения. Проекты по передаче муниципального транспорта в концессию будут действовать на муниципальном уровне. Однако муниципалитеты не обладают необходимыми бюджетами, чтобы "уверенно" входить в соглашения о государственно-частном партнерстве в качестве стороны. Поэтому третьей стороной концессионных соглашений будут выступать субъекты РФ в тех случаях, когда они сами регулируют тарифы, не передавая эти полномочия на уровень муниципалитета.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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"Очевидно для формулирования финансовой модели принципиально важны для частного собственника, партнера, для органа власти, органа местного самоуправления определенные гарантии с точки зрения регулирования тарифов в том числе долгосрочного", - пояснил Бакирей.

Потребуется также устранить избыточные конкурсные процедуры для инвесторов. В соответствии с действующим законодательством в случае с регулируемыми тарифами определять перевозчика на маршруте можно только на основе конкурсных процедур.

"В результате возникает глупая ситуация, когда компания, пройдя все отборочные процедуры, предусмотренные законодательством о концессии, получив право именоваться концессионером или частным партнером и вкладывать свои средства в создание имущества и приобретение подвижного состава, потом вынужден проходить повторно конкурсную процедуру на право осуществлять перевозки по маршруту, который и расположен на базе той инфраструктуры, которую создает частный партнер", - отметил Бакирей.

Еще один вопрос связан со сроком концессии. Если период концессии составит десять лет, как и срок полезного использования автобуса, то после завершения действия концессионного соглашения муниципалитету обратно будет передаваться старые автобусы. Но у трамвая срок полезного использования больше, чем у автобуса. Таким образом, сроки концессии могут быть различны.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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В министерстве экономического развития поддержали в целом законопроект и включение подвижного состава в соглашения о концессии как их часть. Но если рассматривать только подвижной состав в качестве объекта концессии в министерстве считают нецелесообразным, так как после завершения концессии собственнику будет переходить транспорт с высокой степенью износа. Это противоречит сущности концессии, отметил директор департамента развития секторов экономики минэкономразвития Максим Колесников.

В Минпромторге считают, что введение концессии в городском общественном транспорте обеспечит дополнительный спрос для производителей транспорта, отметил директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак.

Представители регионов при этом указали, что городской транспорт зачастую датируется за счет бюджета. Потому перевозчики могут затребовать у региона компенсацию вложенных средств.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Правительство Минтранс Правительство Минпромторг

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