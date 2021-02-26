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26.02.2021 11:28
Рубрика: Культура

В Москве в 13-й раз вручили литературную премию "Просветитель"

Текст: Инга Бугулова
В московском театре "Школа современной пьесы" 25 февраля назвали лауреатов литературной премии "Просветитель", которая вручается за лучшие научно-просветительские книги. Церемония на этот раз прошла в формате спектакля - главную роль исполнил Анатолий Белый, на сцену также вышли артисты "Гоголь-Центра" и Театра имени Ермоловой.
Актер Анатолий Белый. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Актер Анатолий Белый. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Актер Анатолий Белый. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В номинации "Естественные и точные науки" лучшим стал Николай Кукушкин и его "Хлопок одной ладонью. Как неживая природа породила человеческий разум" (издательство "Альпина нон-фикшн"). В номинации "Гуманитарные науки" премию получил Сергей Чупринин за работу "Оттепель: События. Март 1953 - август 1968 года" (издательство "Новое литературное обозрение"). Победа в спецноминации TeenTalk за лучшее научно-популярное издание для подростков оказалась разделена между двумя авторами: Лялей Кандауровой и Мариэттой Чудаковой - за многолетнюю просветительскую деятельность для детей и подростков. Книга-победитель названа не была.

Фото: iStock
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Народное голосование тоже определило лучших - ими стали Олег Воскобойников ("Средневековье крупным планом", издательство "Бомбора") и Александр Соколов ("Странная обезьяна. Куда делась шерсть и почему люди разного цвета", издательство "Альпина нон-фикшн").

В этом году впервые была вручена премия "Просветитель. Перевод". В номинации "Гуманитарные науки" лауреатом признана книга Робера Венсана "Время банкетов: Политика и символика одного поколения (1818-1848)" в переводе Веры Мильчиной (издательство "Новое литературное обозрение"), в номинации "Естественные и точные науки" - книга Роберта Сапольски "Биология добра и зла: Как наука объясняет наши поступки" (издательство "Альпина нон-фикшн"). Награду получил весь коллектив, работавший над книгой: переводчики Юлия Аболина и Елена Наймарк, научный редактор Даниил Марков и редактор Анастасия Ростоцкая.

Также был вручен специальный приз издательству Европейского университета в Санкт-Петербурге за серию книг "Азбука понятий".

- Для меня праздник "Просветителя", праздник научно-популярной книги, - один из самых главных. Встреча с хорошей научно-популярной книгой - это наслаждение, которому, как и любому наслаждению, нужно учиться. Я думаю, те, кто научился, имеют возможность получать одно из самых ярких и, если угодно, чистых наслаждений, - отмечает основатель премии "Просветитель" Дмитрий Зимин.

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Лауреаты премии "Просветитель" в обеих номинациях - "Гуманитарные науки" и "Естественные и точные науки" - получат денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей, авторы книг, попавших в короткий список, - по 100 тысяч рублей, а лауреат в специальной номинации TeenTalk - 75 тысяч рублей.

Лауреаты премии "Просветитель.Перевод" получат по 350 тысяч рублей (награда в равных долях будет разделена между редакторами и переводчиками книг-победителей), а финалисты - по 50 тысяч рублей (награда будет разделена по тому же принципу).

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