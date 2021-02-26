"Пикник" даст два концерта в клубе "1930", "Громыка" поздравит дам с Межпланетным женским днём, Владимир Кузьмин отметит юбилей в "Известия-холл", а оркестр "Русская филармония" сыграет самые душещипательные хиты из репертуара поп-звезд минувших дней.

Кто играет: Группа "Пикник".

Что играет: готик-рок, арт-рок.

Почему идти: Волшебная группа "Пикник", давно занявшая особую нишу в отечественной рок-музыке, два вечера подряд будет играть программу "Прикосновение", в рамках которой исполнит одноимённую песню из альбома 2012 года "Певец декаданса", а также, конечно, всеми любимые хиты и новейшую композицию "Колдун". Москвичей снова ждёт погружение в непередаваемую атмосферу главного арт-рок-проекта нашей страны.

Где, когда, сколько: Клуб "1930 Moscow"; 5 и 6 марта; 1 700 - 12 000 руб.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Кто играет: Владимир Кузьмин.

Что играет: Русский рок.

Почему идти: С начала 80-х Владимир Кузьмин был странной для отечественной сцены фигурой - формально исполняя безобидный и неперегруженный "молодежный рок", он постоянно балансировал на грани филармонической помпезности и лютого (в глазах власть предержащих) рок-андерграунда. На юбилейном концерте в "Известия-холл" прозвучат многочисленные хиты, накопившимся у Кузьмина за годы карьеры. Среди них и красивые баллады, и жизнерадостные песенки. Владимир Кузьмин любит все свои произведения одинаково, как детей, и исполняет их с видимым удовольствием, расцвечивая привычные аранжировки развесистыми соло гитары. Единственное, чего не услышит от артиста зритель, так это рефлексии. Его рок-н-ролл - это не цель, а скорее средство. Средство создания беззаботной атмосферы, против погружения в которую алкающая отдохновения публика, как правило, не возражает. Наряду с лучшими хитами артиста, зрителей ждет презентация нового альбома Владимира Кузьмина "Мне одиноко, детка".

Где, когда, сколько: "Известия-холл"; 8 марта; 1800 - 10 000 руб.

Фото: FEELEE MANAGEMENT

Кто играет: Громыка.

Что играет: психоделический твист.

Почему идти: Быстро завоевавший культовый статус петрозаводский ВИА "Громыка" вновь везёт в столицу нашей необъятной Родины свой неповторимый заводной психоделический твист, который, если верить советским учёным, улучшает кровообращение и стабилизирует биоритмы. Лучшего кровообращения и самых стабильных биоритмов, по убеждению участников музыкального коллектива, достойны представительницы прекрасного пола, которых в преддверии Межпланетного женского дня они и поздравят со сцены популярного у передовой молодёжи московского Дворца культуры.

Где, когда, сколько: ДК. им Горбунова; 7 марта; 1 000 - 2 500 руб.

Фото: Пресс-служба оркестра "Русская Филармония"

Кто играет: Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония", солисты Дарья Зыкова, Сергей Писарев.

Что играет: Песни из репертуара Хулио Иглесиаса, Дайаны Росс, Селин Дион, Лайзы Минелли, Барбары Стрейзанд и др.

Почему идти: Сопрано Дарья Зыкова и тенор Сергей Писарев чувствуют себя как рыба в воде на сцене Большого и, соответственно, Лейпцигского оперных театров. Однако обширнейший классический репертуар не только не помешает, но даже поможет им принять участие в программе оркестра "Русская филармония" Only You. Дарье Зыковой после роли Папагены ("Волшебная флейта") и Адели ("Летучая мышь") не составит труда спеть хиты Селин Дион и Лайзы Минелли. А Сергею Писареву после опер Моцарта и Доницетти будет нипочем репертуар Хулио Иглесиаса и Шарля Азнавура. Концерт в Доме музыки состоится в рамках фестиваля "Бис!", приуроченного к 20-летию оркестра "Русская филармония".

Где, когда, сколько: Московский международный дом музыки; 3 марта: 800 - 3 000 руб.